Немає «Парацетамолу» та респіраторів: як забезпечені аптеки у Рожищі

Ажіотаж навколо захисних медичних масок та антисептиків у Рожищі, як і в багатьох інших містах, ще не вщух. Попри великий попит, аптечні мережі наразі не здатні його задовольнити.Про це пишуть на офіційному сайті міста.Задля того аби ви, рожищани, не ходили від аптеки до аптеки у пошуках найнеобхіднішого, ми поцікавилися у місцевих мережах, що наразі є в асортименті та коли очікувати найбільш дефіцитних товарів.У аптеці «Волиньфарм» (поблизу магазину «Барвінок») маски були, але станом на 16 год 3 квітня їх розкупили. Є респіратори без клапана по 58 грн, одноразові рукавички (від 3 до 4,90 грн), антисептики (39,75 грн) та «Парацетамол» (15,50 грн). За словами фармацевтів товар їм привозять у понеділок, середу та п’ятницю. Отже, всі відсутні позиції ймовірніше будуть підвезені.Маски поки що є в аптеці «Волиньфармпостач» (поблизу виконавчої служби) за ціною – 17,50 грн. Також там можна придбати одноразові рукавиці (3,50 грн). Немає «Парацетамолу» та респіраторів з клапаном й без. Медичний товар в аптеку привозять у вівторок та четвер.Одноразові рукавиці (від 2,50 грн) та «Парацетамол» (16, 70 грн) наявний в «Добрій аптеці» (біля «ПриватБанку»). Є там і антисептики різних об’ємів: 50 мл – 60 грн, 100 мл – 70 грн, 500 мл – 150 грн. Також вам можуть запропонувати марлю для пошиття масок. А от самих масок останнім часом в аптеку не завозили. Товар оновлюється щоденно, крім неділі.