У обласній дитячій лікарні Волині – нова нейрохірургічна операційна. ФОТО





Про це повідомляють на сайті медзакладу.



Зауважують, що днями завершили масштабний ремонт операційної з повною заміною всіх комунікацій та електрощитової, створенням правильної сучасної вентиляційної системи, заміною дверей, системи освітлення та покриття.



Медики додають, що кошти зібрали за допомогою меценатів і спонсорів. Зокрема, це стало реальним, завдячуючи пані Ріті Ліммрот, голові фонду Допомоги дітям Чорнобиля, фонду Razom for Ukraine, зокрема Люку Томичу та Марії Сороці, чоловіку із США Володимиру Добронравову, який просто пожертвував власні кошти для хворих дітей з України, магазину Pro Electro та його власнику, які забезпечили швидку доставку всього необхідного, керівництву фонду «Таблеточки», який допоміг встановити надзвичайно важливу в операційній вентиляційну систему, Благодійному Фонду «СТОПРАК» та його очільниці Марії Адамчук-Коротицькій.







Дитячий нейрохірург Михайло Ловга, який був ініціатором створення такої операційної, на



«Мрії збуваються! Одна з моїх мрій, яка нарешті здійснилась, мрія, яка здавалась неймовірною і водночас нездійсненною – ремонт в нашій нейрохірургічній операційній залі. Не простий шлях ми з відділенням пройшли для отримання власної операційної кімнати…



Дякую ще раз усім, хто долучився і буду дуже вдячним ще тим, хто хоче і може долучитись до довершення моєї мрії. Адже це мрія не про нове авто, та і не про купівлю чогось додому, а про покращення місця праці за рахунок покращення безпеки та комфорту медперсоналу і наших маленьких пацієнтів, покращення місця, де проводяться одні з найскладніших і найбільш технологічних втручань – нейрохірургічних», - написав на своїй сторінці нейрохірург.







"Це ще не все, що потрібно для організації якісних нейрохірургічних медичних послуг у лікарні – наступним кроком має стати ремонт дитячого нейрохірургічного відділення. Михайло Ловга висловлює вдячність всім, хто допомагав і допомагає в розвитку служби і закликає всіх бажаючих долучитись до збору коштів для дитячої нейрохірургії", - пишуть на сайті лікарні.



Кошти можна перерахувати на рахунок благодійних фондів, які згодились допомогти у зборі.



В описі платежу просять позначати "Нейрохірургія".



Благодійний Фонд «Серце в Долонях»

КОД ЄДРПОУ: 40982326

р/р: UA92 303440 00000 26003055516959

в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 303440, м. Луцьк

тел. моб. +380663145889



Фонд «СТОПРАК»

ПриватБанк

поточний рахунок – UA043034400000026006055501466,

МФО – 303440.

ЄДРПОУ – 37537784

Отримувач: Благодійний фонд “СТОПРАК”.

ПАТ “Кредобанк”

ЄДРПОУ – 37537784

МФО – 325365

розрахунковий рахунок – UA933253650000000000651001001

Отримувач: Благодійний фонд “СТОПРАК”.

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