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У храмі на Волині 100 років тому був медпункт. РЕТРОФОТО

У храмі на Волині 100 років тому був медпункт. РЕТРОФОТО
В Австрійському державному архіві вдалося відшукати дві цікаві світлини. Спершу натрапили на столітнє фото інтер’єру волинського храму. Окрім релігійних написів із Святого Письма та ікон неможливо було не помітити стелажі та полиці заповнені ліками та усім необхідним при медичній допомозі.

На фото можемо побачити написи на німецькій мові «лікарські препарати» та «пов’язки». Ймовірно, в роки Першої світової війни в храмі був облаштований санітарний пункт, аптека або склад чи лазарет. Фото датується 1917 роком, - пишуть Хроніки Любарта.

У процесі пошуків виявилось, що світлина походить із Ковеля. І це інтер’єр церкви Святого Миколая.

На жаль, святиня не збереглась до наших часів і була знищена в роки Другої світової війни. Із відкритих джерел вдалось встановити, що церква святителя Миколая існувала в Ковелі з давніх-давен.

Якщо говорити про храм на фото, то цікавим фактом є те, що ця святиня з кінця ХІХ століття функціонувала при Ковельському кам'яному тюремному замку. Це був храм для арештантів. Богослужіння в храмі здійснював соборний священик. Його зарплатня становила близько 96 рублів на рік. Вся звітність по цій церкві щомісячно здавалося священиком в тюремний комітет.

Храм знаходився між теперішніми вулицями Олени Пчілки та Івасюка — на території Ковельської центральної районної лікарні, поблизу виритого котловану під нову поліклініку. Церква також відома тим, що восени 1910 р. тут вінчався майбутній герой Першої світової війни генерал Олексій Брусилов, який тоді був командиром 14-го армійського корпусу.

На жаль, храм сьогодні не існує в Ковелі. Він був знищений в 1944 році під час наступу на місто Червоної армії.

У храмі на Волині 100 років тому був медпункт. РЕТРОФОТО

У храмі на Волині 100 років тому був медпункт. РЕТРОФОТО

У храмі на Волині 100 років тому був медпункт. РЕТРОФОТО

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Теги: ковель, ретрофото, церква
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