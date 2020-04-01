В Україні можуть обмежити переміщення між областями
Сьогодні, 03:17
У разі погіршення епідемічної ситуація з COVID-19 між областями можуть обмежити переміщення, а всім, хто курсує між регіонами, будуть вимірювати температуру.
Про це пише Українська правда.
Кабмін доручив всім ОДА і Київській міській облдержадміністрації:
"Встановити особливий режим на в’їздах і виїздах на/з території областей громадян і транспортних засобів, організувати моніторинг стану здоров’я подорожуючих шляхом безконтактного вимірювання температури, а в разі погіршення епідемічної ситуації обмежити переміщення між областями".
Крім того, на в’їздах і виїздах на територію областей мають створити контрольно-пропускні пункти.
До роботи на цих пунктах будуть залучати військовослужбовців, працівників, а також матеріально-технічні та транспортні засоби підприємств незалежно від форми власності (тобто, і приватної власності – ред.), частин та підрозділів Міноборони та МВС.
Також уряд доручив налагодити обслуговування одиноких осіб похилого віку, з інвалідністю чи тих, хто перебуває на самоізоляції, та "організувати належний соціальний супровід".
У разі потреби кожна ОДА може відкликати з очної форми навчання на заочну лікарів-інтернів для надання медичної допомоги.
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Про це пише Українська правда.
Кабмін доручив всім ОДА і Київській міській облдержадміністрації:
"Встановити особливий режим на в’їздах і виїздах на/з території областей громадян і транспортних засобів, організувати моніторинг стану здоров’я подорожуючих шляхом безконтактного вимірювання температури, а в разі погіршення епідемічної ситуації обмежити переміщення між областями".
Крім того, на в’їздах і виїздах на територію областей мають створити контрольно-пропускні пункти.
До роботи на цих пунктах будуть залучати військовослужбовців, працівників, а також матеріально-технічні та транспортні засоби підприємств незалежно від форми власності (тобто, і приватної власності – ред.), частин та підрозділів Міноборони та МВС.
Також уряд доручив налагодити обслуговування одиноких осіб похилого віку, з інвалідністю чи тих, хто перебуває на самоізоляції, та "організувати належний соціальний супровід".
У разі потреби кожна ОДА може відкликати з очної форми навчання на заочну лікарів-інтернів для надання медичної допомоги.
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