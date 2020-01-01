Україна поставила на зовнішні ринки 80 тонн живої та свіжої риби





Так, 100% (78,8 тонни коропа на 81,5 тис. дол. США) експорту української живої риби припало на Молдову. Такий результат у грошовому вимірі на 39% більше, ніж за аналогічний період минулого року, -



Найбільшим покупцем свіжої або охолодженої риби стала Туреччина – 1 978 кг калкана на 8,9 тис. дол. США. Також ця товарна позиція постачалася в Австрію (лосось атлантичний), Мальту (короп), Сейшельські та Маршаллові острови (лосось тихоокеанський).



У розрізі товарних позицій за січень 2020 року найбільше експортовано такої живої та свіжої або охолодженої риби (в абсолютному вимірі):



– коропа – 78 824 кг на 81,6 тис. дол. США;



– калкана – 1 978 кг на 8,9 тис. дол. США.



Нагадуємо, в січні 2020 року нашою державою поставлено на зовнішні ринки 136 тонн готової та консервованої риби на 413,5 тис. дол. США.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За даними Державної служби статистики, протягом січня 2020 року Україна поставила на зовнішні ринки 80,8 тонни живої та свіжої (охолодженої) риби на 90,8 тис. дол. США.Так, 100% (78,8 тонни коропа на 81,5 тис. дол. США) експорту української живої риби припало на Молдову. Такий результат у грошовому вимірі на 39% більше, ніж за аналогічний період минулого року, - пише Журналіст.Найбільшим покупцем свіжої або охолодженої риби стала Туреччина – 1 978 кг калкана на 8,9 тис. дол. США. Також ця товарна позиція постачалася в Австрію (лосось атлантичний), Мальту (короп), Сейшельські та Маршаллові острови (лосось тихоокеанський).У розрізі товарних позицій за січень 2020 року найбільше експортовано такої живої та свіжої або охолодженої риби (в абсолютному вимірі):– коропа – 78 824 кг на 81,6 тис. дол. США;– калкана – 1 978 кг на 8,9 тис. дол. США.Нагадуємо, в січні 2020 року нашою державою поставлено на зовнішні ринки 136 тонн готової та консервованої риби на 413,5 тис. дол. США.

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