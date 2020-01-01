Медитація, сон, спорт: як позбутися від нервової та фізичної втоми





Про це



Це нервова втома?



Так, якщо хоча б один з пунктів про вас:



- Вам стало байдуже ваше майбутнє.

- Квартира або робочий стіл виглядають запущеними.

- Ви не можете додивитися до кінця жоден фільм.

- Швидше за все ваша внутрішня енергія закінчується. У нормі її вистачає на 15 годин активності. Наприклад, якщо ви прокидаєтеся о 8, по‑справжньому втомлюватися повинні не раніше ніж до 11 вечора.



Якщо це не так, і важко зосередитися на чому-небудь навіть вдень, задумайтеся, куди насправді йдуть душевні ресурси.



«На звичні заняття у нас витрачається не більше 30% добового обсягу психічних сил ― – пояснює Міра Кіршенбаум, автор книги “Секрети успіху. Фактор емоційної енергії”» – Решта 70% з’їдають погані думки і поганий настрій». Змініть це і позбудьтеся від втоми!



Крок 1. Очистіть свою свідомість від зайвого

Це вивільнить внутрішню енергію.



Візьміть аркуш паперу і розділіть його на дві колонки: "що мене турбує?" і "як з цим впоратися?"



В першу колонку випишіть всі справи, невиконані обіцянки і навіть імена людей, через які ви не можете розслабитися.



У другій колонці перерахуйте всі дії, які допоможуть вирішити проблему. Вкажіть терміни, чіткі кроки і дайте відповідь на питання: "що я повинна знати, щоб зробити це?"



Крок 2. Звільніть простір

Дотримуйся цих правил протягом місяця.



- Один раз в день викидайте щось зайве з сумки, шафи або зі столу.

- Ходіть на прогулянку, замість того щоб щось з’їсти, коли нервуєте.

- Лягайте спати до півночі. Година сну в цей час за якістю вартує двох.

- Три хвилини в день дякуйте, дві-слухайте тишу, одну — глибоко дихайте.

- П’ять хвилин на годину відводіть дрібним справам, десять – відпочинку, решту — роботі.

- Говоріть з близькими хоча б по 15 хвилин в день на важливі для них теми.



Крок 3. Змініть образ думок

При правильному настрої можна отримати від 0,5 до 2 годин додаткової енергії. Перш ніж вимовляти життєстверджуючі фрази, подумайте, чим викликаний негатив. Зосередьтеся на “тут і зараз” і зрозумійте, що досвід – це тільки спогад.



Це фізична втома?





Так, якщо хоча б один з пунктів про вас:



- Позіхання долає навіть під час обіду.

- Вас стали дратувати запахи і гучні звуки.

- Спите як убиті і іноді не чуєте будильник.



Швидше за все організму не вистачає фізичних ресурсів. Нехай увага не розсіяна, а думки кристально ясні, у вас просто немає сил на те, щоб втілити всі ідеї. «Здорове харчування, рух і якісний сон — ось три фактори, що безпосередньо впливають на нашу бадьорість, ― нагадує Максим Новіков, лікар-терапевт клініки «Медицина». – Якщо нехтувати хоча б одним з них всього тиждень, організм швидко здасть позиції». Слідкуйте за тим, щоб в раціоні були жири, білки і вуглеводи, в розпорядку дня знаходився час для посильних фізичних навантажень. А ось що ще можна зробити…



Крок 1. Перевірте, чи не занадто ви активні





Відзначте пункти, з якими згодні.



Я бігаю, плаваю або їжджу на велосипеді довше 45 хвилин двічі на тиждень.



У ті дні, коли займаюся спортом, я лягаю спати раніше, ніж зазвичай.

Без кардіонавантаження тренування здається неповноцінним.

Після кожного заняття я просто валюся з ніг.

Якщо ви відзначили три і більше пунктів… схоже, у вас адреналінова втома. Під час активності наднирники виробляють так багато цього гормону, що в стані спокою організм відчуває ломку. Як виправити? Розбийте тренування на відрізки: 20 хвилин — біг, 2 хвилини — крок, знову біг. Виконуйте раз на тиждень вправи з опором, наприклад з еспандером, і на розтяжку. Ходіть більше пішки.



Більшість пунктів не про вас? Вам не вистачає руху. Займайтеся хоча б по 30 хвилин 2 рази на тиждень.



Крок 2. Зніміть тілесні затискачі

Розслабте те, що напружено.



Ляжте або влаштуйтеся зручніше там, де опинилися. Закрийте очі і дихайте глибоко. Пройдіть уявним поглядом по всьому тілу і відчуйте, де накопичилося напруга.



Тепер спробуйте зняти його легким масажем або візуалізацією: уявіть, що м’язи відпочивають. Намагайтеся робити цю вправу хоча б пару раз в день.



Крок 3. Помедитуйте

Ось спосіб на три хвилини, який можна виконувати навіть на роботі.



Уявіть золотисту кульку світла в грудях. Вона стає все яскравішою і яскравішою, випромінює тепло.



Відправте сяючу кульку в політ по всьому тілу, щоб вона підживила енергією втомлені місця.



Розширте уявне джерело енергії за межі тіла. Нехай це стане вашим захистом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Якщо сили закінчуються, організму потрібна допомога. Ми зібрали самі прості та ефективні способи відновитися.Про це пише Ukrhealth.Так, якщо хоча б один з пунктів про вас:- Вам стало байдуже ваше майбутнє.- Квартира або робочий стіл виглядають запущеними.- Ви не можете додивитися до кінця жоден фільм.- Швидше за все ваша внутрішня енергія закінчується. У нормі її вистачає на 15 годин активності. Наприклад, якщо ви прокидаєтеся о 8, по‑справжньому втомлюватися повинні не раніше ніж до 11 вечора.Якщо це не так, і важко зосередитися на чому-небудь навіть вдень, задумайтеся, куди насправді йдуть душевні ресурси.«На звичні заняття у нас витрачається не більше 30% добового обсягу психічних сил ― – пояснює Міра Кіршенбаум, автор книги “Секрети успіху. Фактор емоційної енергії”» – Решта 70% з’їдають погані думки і поганий настрій». Змініть це і позбудьтеся від втоми!Візьміть аркуш паперу і розділіть його на дві колонки: "що мене турбує?" і "як з цим впоратися?"В першу колонку випишіть всі справи, невиконані обіцянки і навіть імена людей, через які ви не можете розслабитися.У другій колонці перерахуйте всі дії, які допоможуть вирішити проблему. Вкажіть терміни, чіткі кроки і дайте відповідь на питання: "що я повинна знати, щоб зробити це?"- Один раз в день викидайте щось зайве з сумки, шафи або зі столу.- Ходіть на прогулянку, замість того щоб щось з’їсти, коли нервуєте.- Лягайте спати до півночі. Година сну в цей час за якістю вартує двох.- Три хвилини в день дякуйте, дві-слухайте тишу, одну — глибоко дихайте.- П’ять хвилин на годину відводіть дрібним справам, десять – відпочинку, решту — роботі.- Говоріть з близькими хоча б по 15 хвилин в день на важливі для них теми.При правильному настрої можна отримати від 0,5 до 2 годин додаткової енергії. Перш ніж вимовляти життєстверджуючі фрази, подумайте, чим викликаний негатив. Зосередьтеся на “тут і зараз” і зрозумійте, що досвід – це тільки спогад.Так, якщо хоча б один з пунктів про вас:- Позіхання долає навіть під час обіду.- Вас стали дратувати запахи і гучні звуки.- Спите як убиті і іноді не чуєте будильник.Швидше за все організму не вистачає фізичних ресурсів. Нехай увага не розсіяна, а думки кристально ясні, у вас просто немає сил на те, щоб втілити всі ідеї. «Здорове харчування, рух і якісний сон — ось три фактори, що безпосередньо впливають на нашу бадьорість, ― нагадує Максим Новіков, лікар-терапевт клініки «Медицина». – Якщо нехтувати хоча б одним з них всього тиждень, організм швидко здасть позиції». Слідкуйте за тим, щоб в раціоні були жири, білки і вуглеводи, в розпорядку дня знаходився час для посильних фізичних навантажень. А ось що ще можна зробити…Відзначте пункти, з якими згодні.Я бігаю, плаваю або їжджу на велосипеді довше 45 хвилин двічі на тиждень.У ті дні, коли займаюся спортом, я лягаю спати раніше, ніж зазвичай.Без кардіонавантаження тренування здається неповноцінним.Після кожного заняття я просто валюся з ніг.Якщо ви відзначили три і більше пунктів… схоже, у вас адреналінова втома. Під час активності наднирники виробляють так багато цього гормону, що в стані спокою організм відчуває ломку. Як виправити? Розбийте тренування на відрізки: 20 хвилин — біг, 2 хвилини — крок, знову біг. Виконуйте раз на тиждень вправи з опором, наприклад з еспандером, і на розтяжку. Ходіть більше пішки.Більшість пунктів не про вас? Вам не вистачає руху. Займайтеся хоча б по 30 хвилин 2 рази на тиждень.Ляжте або влаштуйтеся зручніше там, де опинилися. Закрийте очі і дихайте глибоко. Пройдіть уявним поглядом по всьому тілу і відчуйте, де накопичилося напруга.Тепер спробуйте зняти його легким масажем або візуалізацією: уявіть, що м’язи відпочивають. Намагайтеся робити цю вправу хоча б пару раз в день.Уявіть золотисту кульку світла в грудях. Вона стає все яскравішою і яскравішою, випромінює тепло.Відправте сяючу кульку в політ по всьому тілу, щоб вона підживила енергією втомлені місця.Розширте уявне джерело енергії за межі тіла. Нехай це стане вашим захистом.

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