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Відомі імена волинських СБУшників, яких затримали за фінансування тероризму у великих розмірах

Відомі імена волинських СБУшників, яких затримали за фінансування тероризму у великих розмірах
Підполковника СБУ у Волинській області, який за хабарі переміщав готівку через лінію розмежування на окуповані території, затримали за підозрою у фінансуванні тероризму. Разом з ним затриманий його ймовірний спільник.

Серед затриманих – підполковник Юрій Силюк з управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю та начальник антитерористичного сектору Департаменту захисту національної державності Андрій Заболотний.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних достовірних джерел. Зазначимо, що рівно рік тому, 3 квітня 2019 року, простоявши менше року в квартирній черзі, Андрій Заболотний отримав однокімнатну квартиру площею 16,2 кв.м.

Також джерела повідомляють, що Заболотний є ставлеником одного з найвідоміших волинських контрабандистів.

Як повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань, слідчі затримали старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах Управління Служби безпеки України у Волинській області та його спільника за сприяння фінансуванню тероризму в особливо великому розмірі, вчиненого організованою групою осіб та надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 258-5 та ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України).

За попередньою інформацією, працівник СБУ систематично надавав військовослужбовцям, які виконують завдання на лінії розмежування в умовах ведення бойових дій, хабарі за неперешкоджання незаконному переміщенню готівки через лінію розмежування.

3 квітня після надання чергової частини неправомірної вигоди в сумі 28 тис грн підполковника СБУ та його спільника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У затриманих вилучено 6 млн 400 тис російських рублів, що за курсом НБУ становить близько 2 млн 300 тис грн, які вони намагались передати через лінію розмежування на тимчасово окуповану територію Донецької області.

У разі доведення вини, затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

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Теги: СБУ, контрабандисти, тероризм, ДБР
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