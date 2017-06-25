Відомі імена волинських СБУшників, яких затримали за фінансування тероризму у великих розмірах

Підполковника СБУ у Волинській області, який за хабарі переміщав готівку через лінію розмежування на окуповані території, затримали за підозрою у фінансуванні тероризму. Разом з ним затриманий його ймовірний спільник.Серед затриманих – підполковникз управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю та начальник антитерористичного сектору Департаменту захисту національної державностіПро це Інформаційному агентствустало відомо з власних достовірних джерел. Зазначимо, що рівно рік тому, 3 квітня 2019 року, простоявши менше року в квартирній черзі, Андрій Заболотний отримав однокімнатну квартиру площею 16,2 кв.м.Також джерела повідомляють, що Заболотний є ставлеником одного з найвідоміших волинських контрабандистів.Як повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань, слідчіУправління Служби безпеки України у Волинській області та його спільника за сприяння фінансуванню тероризму в особливо великому розмірі, вчиненого організованою групою осіб та надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 258-5 та ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України).За попередньою інформацією, працівник СБУ систематично надавав військовослужбовцям, які виконують завдання на лінії розмежування в умовах ведення бойових дій, хабарі за неперешкоджання незаконному переміщенню готівки через лінію розмежування.3 квітня після надання чергової частини неправомірної вигоди в сумі 28 тис грн підполковника СБУ та його спільника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.У затриманих вилучено 6 млн 400 тис російських рублів, що за курсом НБУ становить близько 2 млн 300 тис грн, які вони намагались передати через лінію розмежування на тимчасово окуповану територію Донецької області.У разі доведення вини, затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.