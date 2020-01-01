На Волині – аварія: постраждав 19-річний мотоцикліст





Про це



За кермом автомобіля перебував 30-річний житель Ковельського району. Виконуючи поворот ліворуч, водій зіткнувся із мотоциклом Lonkin під керуванням 19-річного жителя Турійського району.



Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його доставили у травмпункт Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання.



За фактом цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.



Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 3 квітня, на автодорозі у Черемошне Ковельського району автомобіль Mercedes зіткнувся із мотоциклом Lonkin. Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.За кермом автомобіля перебував 30-річний житель Ковельського району. Виконуючи поворот ліворуч, водій зіткнувся із мотоциклом Lonkin під керуванням 19-річного жителя Турійського району.Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його доставили у травмпункт Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання.За фактом цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.

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