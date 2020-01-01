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На Волині – аварія: постраждав 19-річний мотоцикліст

На Волині – аварія: постраждав 19-річний мотоцикліст
Учора, 3 квітня, на автодорозі у Черемошне Ковельського району автомобіль Mercedes зіткнувся із мотоциклом Lonkin. Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

За кермом автомобіля перебував 30-річний житель Ковельського району. Виконуючи поворот ліворуч, водій зіткнувся із мотоциклом Lonkin під керуванням 19-річного жителя Турійського району.

Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його доставили у травмпункт Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання.

За фактом цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Фото ілюстративне

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Теги: мотоцикліст, аварія. Волинь
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