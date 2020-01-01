В Україні підтвердили 1096 випадків коронавірусу, на Волині – 17. ОФІЦІЙНО

В Україні зафіксували 1096 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Про це повідомляє МОЗ.За даними ЦГЗ, станом на 10:00 4 квітня в Україні 1096 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужало. За добу було зафіксовано 154 нові випадки.Наразі коронавірусна хвороба виявлена:▪️Вінницька область — 66 випадків;▪️Волинська область — 17 випадків;▪️Дніпропетровська область — 14 випадків;▪️Донецька область — 8 випадків;▪️Житомирська область — 9 випадків;▪️Закарпатська область — 24 випадки;▪️Запорізька область — 28 випадків;▪️Івано-Франківська область — 94 випадки;▪️Кіровоградська область — 19 випадків;▪️м. Київ — 195 випадків;▪️Київська область — 77 випадків;▪️Львівська область — 14 випадків;▪️Луганська область — 3 випадки;▪️Одеська область — 26 випадків;▪️Полтавська область — 8 випадків;▪️Рівненська область — 31 випадок;▪️Сумська область — 37 випадків;▪️Тернопільська область — 135 випадків;▪️Харківська область — 1 випадок;▪️Херсонська область — 8 випадків;▪️Хмельницька область — 10 випадків;▪️Чернівецька область — 206 випадків;▪️Черкаська область — 61 випадок;▪️Чернігівська область — 5 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 4 квітня 2020 року до Центру надійшло 636 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 5040 повідомлень про підозру на COVID-19.