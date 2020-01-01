Коронавірус і Волинь: ситуація на ранок 4 квітня
Сьогодні, 10:23
Упродовж останньої доби на Волині підтвердили 7 нових випадків коронавірусної інфекції.
Чотири - в осіб, котрі контактували з хворим на COVID-19 та три - в осіб, у котрих була підозра на COVID-19, повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.
У водія швидкої Старовижівської центральної районної лікарні, який учора помер, ПЛР аналіз підтвердив коронавірусну інфекцію. У медзаклад був госпіталізований з двосторонньою пневмонією.
Станом на 10.00 год. 4 квітня 2020-го у Волинській області зареєстровані 17 випадків COVID 19.
З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 15 осіб.
Зразки біологічного матеріалу від даних осіб знаходяться на дослідженні у вірусологічній лабораторії ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України».
Загалом за період спостереження по області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежено 193 особи. З них обласною вірусологічною лабораторією обстежено– 105 осіб.
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Чотири - в осіб, котрі контактували з хворим на COVID-19 та три - в осіб, у котрих була підозра на COVID-19, повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.
У водія швидкої Старовижівської центральної районної лікарні, який учора помер, ПЛР аналіз підтвердив коронавірусну інфекцію. У медзаклад був госпіталізований з двосторонньою пневмонією.
Станом на 10.00 год. 4 квітня 2020-го у Волинській області зареєстровані 17 випадків COVID 19.
З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 15 осіб.
Зразки біологічного матеріалу від даних осіб знаходяться на дослідженні у вірусологічній лабораторії ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України».
Загалом за період спостереження по області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежено 193 особи. З них обласною вірусологічною лабораторією обстежено– 105 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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