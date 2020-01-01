Коронавірус і Волинь: ситуація на ранок 4 квітня

Упродовж останньої доби на Волині підтвердили 7 нових випадків коронавірусної інфекції.Чотири - в осіб, котрі контактували з хворим на COVID-19 та три - в осіб, у котрих була підозра на COVID-19, повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.У водія швидкої Старовижівської центральної районної лікарні,, ПЛР аналіз підтвердив коронавірусну інфекцію. У медзаклад був госпіталізований з двосторонньою пневмонією.Станом на 10.00 год. 4 квітня 2020-го у Волинській області зареєстровані 17 випадків COVID 19.З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 15 осіб.Зразки біологічного матеріалу від даних осіб знаходяться на дослідженні у вірусологічній лабораторії ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України».Загалом за період спостереження по області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежено 193 особи. З них обласною вірусологічною лабораторією обстежено– 105 осіб.