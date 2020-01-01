За добу на Волині у крадіжках транспорту викрили двох людей

Минулої доби співробітники Любомльського та Маневицького відділів поліції встановили особи зловмисників, котрі незаконно заволоділи мопедом та мотоциклом волинян. За цими фактами слідчі розпочали кримінальні провадження.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.До Любомлського відділу поліції звернувся 30-річний житель району та повідомив, що із подвір’я домогосподарства викрадено його мопед марки «Альфа». Вартість завданих збитків становить 3 тис. грн. Оперативники встановили, що крадіжку мопеда скоїв 21-річний житель цього ж району.Цього ж дня Маневицького відділу поліції звернувся 47-річний житель райцентру. Чоловік повідомив, що із гаража за місцем проживання викрали його мотоцикл «ІЖ-Планета 3», вартістю 5 тис. грн.. Дільничні офіцери поліції спільно із оперативниками встановили причетність до скоєння злочину 16-річного місцевого мешканця.Слідчі за обома фактами внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема позбавлення волі від трьох до п’яти років.Обидва транспортні засоби вилучили. Їх повернуть власникам.