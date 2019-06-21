Помер батько Святослава Вакарчука
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У віці 73 років помер український фізик, політик і громадський діяч Іван Вакарчук, батько музиканта і нардепа Святослава Вакарчука.
Про це повідомив історик Володимир В’ятрович на своїй сторінці у фейсбуці.
«Велика втрата. Від нас пішов Іван Вакарчук. Велика людина, той хто вмів змінювати життя на краще. Для мене улюблений ректор alma mater, міністр освіти з яким мав честь співпрацювати, міняючи цю галузь», - написав В’ятрович.
Іван Вакарчук – український фізик, політик і громадський діяч, міністр освіти і науки України (2007–2010). Протягом 1990–2007 і 2010—2013 років був ректором Львівського університету. Доктор фізико-математичних наук (1980). Герой України (2007). Заслужений діяч науки і техніки України.
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Про це повідомив історик Володимир В’ятрович на своїй сторінці у фейсбуці.
«Велика втрата. Від нас пішов Іван Вакарчук. Велика людина, той хто вмів змінювати життя на краще. Для мене улюблений ректор alma mater, міністр освіти з яким мав честь співпрацювати, міняючи цю галузь», - написав В’ятрович.
Іван Вакарчук – український фізик, політик і громадський діяч, міністр освіти і науки України (2007–2010). Протягом 1990–2007 і 2010—2013 років був ректором Львівського університету. Доктор фізико-математичних наук (1980). Герой України (2007). Заслужений діяч науки і техніки України.
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