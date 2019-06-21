Помер батько Святослава Вакарчука

Іван Вакарчук, батько музиканта і нардепа Святослава Вакарчука.



Про це повідомив історик Володимир В’ятрович на



«Велика втрата. Від нас пішов Іван Вакарчук. Велика людина, той хто вмів змінювати життя на краще. Для мене улюблений ректор alma mater, міністр освіти з яким мав честь співпрацювати, міняючи цю галузь», - написав В’ятрович.



Іван Вакарчук – український фізик, політик і громадський діяч, міністр освіти і науки України (2007–2010). Протягом 1990–2007 і 2010—2013 років був ректором Львівського університету. Доктор фізико-математичних наук (1980). Герой України (2007). Заслужений діяч науки і техніки України.

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