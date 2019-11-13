У Словаччині затримали елітний автомобіль з Волині, напакований респіраторами





Про це у Віталій Глагола.



Журналіст повідомив, що українець, що кермував автівкою, не зміг пояснити походження респіраторів. Правоохоронці підозрюють його в контрабанді і передали автомобіль та респіратори до словацьких митників, аби з‘ясувати їх походження. А також - де і коли вони були завезені в країну.



Глагола додає, що фото йому передала словацька колега Катаріна Клекарова .





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На виїзді із словацького міста Міхаловце поліція зупинила елітний білий Porsche Cayenne на волинських номерах, всередині якого було 2769 медичних респіраторів типу FFP1 і FFP2.Про це у своїх соцмережах написав закарпатський журналістЖурналіст повідомив, що українець, що кермував автівкою, не зміг пояснити походження респіраторів. Правоохоронці підозрюють його в контрабанді і передали автомобіль та респіратори до словацьких митників, аби з‘ясувати їх походження. А також - де і коли вони були завезені в країну.Глагола додає, що фото йому передала словацька колега

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