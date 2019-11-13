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У Словаччині затримали елітний автомобіль з Волині, напакований респіраторами

У Словаччині затримали елітний автомобіль з Волині, напакований респіраторами
На виїзді із словацького міста Міхаловце поліція зупинила елітний білий Porsche Cayenne на волинських номерах, всередині якого було 2769 медичних респіраторів типу FFP1 і FFP2.

Про це у своїх соцмережах написав закарпатський журналіст Віталій Глагола.

Журналіст повідомив, що українець, що кермував автівкою, не зміг пояснити походження респіраторів. Правоохоронці підозрюють його в контрабанді і передали автомобіль та респіратори до словацьких митників, аби з‘ясувати їх походження. А також - де і коли вони були завезені в країну.

Глагола додає, що фото йому передала словацька колега Катаріна Клекарова .

У Словаччині затримали елітний автомобіль з Волині, напакований респіраторами

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Теги: респіратори, Віталій Глагола, Словаччина
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