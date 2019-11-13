У Словаччині затримали елітний автомобіль з Волині, напакований респіраторами
Сьогодні, 12:45
На виїзді із словацького міста Міхаловце поліція зупинила елітний білий Porsche Cayenne на волинських номерах, всередині якого було 2769 медичних респіраторів типу FFP1 і FFP2.
Про це у своїх соцмережах написав закарпатський журналіст Віталій Глагола.
Журналіст повідомив, що українець, що кермував автівкою, не зміг пояснити походження респіраторів. Правоохоронці підозрюють його в контрабанді і передали автомобіль та респіратори до словацьких митників, аби з‘ясувати їх походження. А також - де і коли вони були завезені в країну.
Глагола додає, що фото йому передала словацька колега Катаріна Клекарова .
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у своїх соцмережах написав закарпатський журналіст Віталій Глагола.
Журналіст повідомив, що українець, що кермував автівкою, не зміг пояснити походження респіраторів. Правоохоронці підозрюють його в контрабанді і передали автомобіль та респіратори до словацьких митників, аби з‘ясувати їх походження. А також - де і коли вони були завезені в країну.
Глагола додає, що фото йому передала словацька колега Катаріна Клекарова .
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Пік COVID-19 в Україні прогнозують на 14– 15 квітня
Сьогодні, 13:01
У Словаччині затримали елітний автомобіль з Волині, напакований респіраторами
Сьогодні, 12:45
Помер батько Святослава Вакарчука
Сьогодні, 12:28
За добу на Волині у крадіжках транспорту викрили двох людей
Сьогодні, 11:11
Медіа