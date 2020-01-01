Пік COVID-19 в Україні прогнозують на 14– 15 квітня

Пік коронавірусу в Україні прогнозують на 14-15 квітня.Про це сьогодні, 4 квітня, під час брифінгу повідомив повідомив заступник Міністра охорони здоров’я України, головний державний санітарний лікар України та керівник робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівняВін закликав українців не піддаватися відчуттю оманливої безпеки і на період до 24 квітня обмежити свою мобільність, не відвідувати закладів без нагальної потреби й обов’язково користуватися засобами індивідуального захисту."Адже вже з 14-15 квітня МОЗ України прогнозує пік коронавірусної хвороби. Це може призвести до фіксації масових тяжких випадків та до великої кількості летальних наслідків", - наголосив Ляшко.