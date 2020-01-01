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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

«На її місці міг опинитися кожен»: медсестра реанімації, яка брала проби аналізів у Духневич, стала на її захист

«На її місці міг опинитися кожен»: медсестра реанімації, яка брала проби аналізів у Духневич, стала на її захист
Старша медична сестра відділення анестезіології та інтенсивної терапії Луцької міської клінічної лікарні Леся Каліщук розповіла про ситуацію з інфікуванням директорки медзакладу Лариси Духневич та інших працівників.

Про це написали на офіційній сторінці лікарні у фейсбуці.

Зокрема, Леся Каліщук запевняє, що усі інфіковані медпрацівники не контактували з Ларисою Духневич, у якої першою виявили коронавірус. Медсестра припускає, що це могло статися і за межами закладу.

Подаємо допис без змін:

"Хочу спростувати плітки навколо нашої лікарні і нашого директора. Ще з початку цього року до нас поступали пацієнти з захворюванням на пневмонію. Деякі пацієнти видужували, проте були й летальні випадки. Попри те, тести на виявлення COVID-19 в той час не проводилися, не тільки у нас, а взагалі нікому в Україні.

Наразі в лікарні знаходяться два пацієнти з важкою пневмонією. При поступанні у лікувальний заклад їм був проведений експрес-тест на COVID-19 і результат виявився негативним. Хворих госпіталізували в пульмонологічне відділення в окремі палати. Вже у відділенні цим пацієнтам взяли аналіз на ПЛР і очікуються результати. Якщо результати будуть позитивними - пацієнтів переведуть в обласну інфекційну лікарню для подальшого лікування. Такий алгоритм госпіталізації хворих у випадку можливого ризику інфікування COVID-19.

Ситуація аналогічна як і у випадку з директором нашого закладу. Нагадаю хронологію подій. 23 березня у відділення реанімації Луцької міської лікарні поступила пацієнтка Лариса Петрівна Духневич з діагнозом – пневмонія. Їй зробили експрес-тест на COVID-19, який показав негативний результат.

Незважаючи на це, у зв'язку з поширенням вірусної інфекції, відповідно до діючих наказів та протоколів весь медичний персонал, без винятку, був проінформований мною особисто та дотримувався необхідних засобів захисту в роботі з дня введення карантину на території України.

24 березня я взяла аналіз ПЛР у пацієнтки Духневич (мазки з зіву та з носу) на COVID-19. Результат аналізу, який виявився позитивним, ми отримали 25 березня. Після цього, в цей самий день пацієнтку було госпіталізовано до обласної інфекційної лікарні.

У відділенні реанімації контактували з цією пацієнткою 5 медичних працівників, включаючи мене особисто. Усім контактним особам був проведений експрес-тест, який був негативним. Також зробили тест на ПЛР, результати якого прийшли також негативними. На сьогоднішній день всі 5 медпрацівників знаходяться на самоізоляції.

Відразу після переведення Лариси Духневич в інфекційну лікарню з профілактичною метою обстежили весь медичний персонал лікарні. Було виявлено 4, а пізніше ще 3-х інфікованих осіб, які не були в контакті з пацієнткою.

Де і яким чином працівники реанімаційного відділення були інфіковані, стверджувати наразі важко. Адже при дотриманні всіх засобів захисту та норм кожен має своє власне життя поза межами медичного закладу, включаючи контакти з іншими людьми, поїздки та навіть звичайні походи за продуктами харчування.

На місці пані Духневич міг опинитися кожен з нас.Тому будьмо милосердними і адекватно реагуймо на дану ситуацію. Ніхто не знає що, коли і як може трапитися з кожною людиною.

Настав такий час, що ситуація в нашій країні змінюється майже щогодинно і кожен медичний працівник: лікар, медсестра, працівник лабораторії, санітарка сподіваються на розуміння, співчуття та підтримку. Ми намагаємось допомогти кожному з вас в цей складний момент: при необхідності надати невідкладну допомогу в відділенні реанімації.

Ми не хочемо опинитися в такій критичній ситуації як опинилися Італія, Іспанія чи США, де лікарі і люди зіткнулися з повною неготовністю до масового зараження. Маючи ці наглядні приклади і розуміючи серйозність ситуації, я, від імені усіх моїх колег, закликаю кожного дотримуватись необхідних засобів захисту. Адже ми, медпрацівники, щодня ризикуємо своїм життям, бо знаходимося безпосередньо в прямому контакті з хворими".

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Теги: коронавірус, Лариса Духневич, лікар
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