«На її місці міг опинитися кожен»: медсестра реанімації, яка брала проби аналізів у Духневич, стала на її захист

Старша медична сестра відділення анестезіології та інтенсивної терапії Луцької міської клінічної лікарнірозповіла про ситуацію з інфікуванням директорки медзакладута інших працівників.Про це написали на офіційній сторінці лікарні у фейсбуці.Зокрема, Леся Каліщук запевняє, що усі інфіковані медпрацівники не контактували з Ларисою Духневич, у якої першою виявили коронавірус. Медсестра припускає, що це могло статися і за межами закладу.Подаємо допис без змін:"Хочу спростувати плітки навколо нашої лікарні і нашого директора. Ще з початку цього року до нас поступали пацієнти з захворюванням на пневмонію. Деякі пацієнти видужували, проте були й летальні випадки. Попри те, тести на виявлення COVID-19 в той час не проводилися, не тільки у нас, а взагалі нікому в Україні.Наразі в лікарні знаходяться два пацієнти з важкою пневмонією. При поступанні у лікувальний заклад їм був проведений експрес-тест на COVID-19 і результат виявився негативним. Хворих госпіталізували в пульмонологічне відділення в окремі палати. Вже у відділенні цим пацієнтам взяли аналіз на ПЛР і очікуються результати. Якщо результати будуть позитивними - пацієнтів переведуть в обласну інфекційну лікарню для подальшого лікування. Такий алгоритм госпіталізації хворих у випадку можливого ризику інфікування COVID-19.Ситуація аналогічна як і у випадку з директором нашого закладу. Нагадаю хронологію подій. 23 березня у відділення реанімації Луцької міської лікарні поступила пацієнтка Лариса Петрівна Духневич з діагнозом – пневмонія. Їй зробили експрес-тест на COVID-19, який показав негативний результат.Незважаючи на це, у зв'язку з поширенням вірусної інфекції, відповідно до діючих наказів та протоколів весь медичний персонал, без винятку, був проінформований мною особисто та дотримувався необхідних засобів захисту в роботі з дня введення карантину на території України.24 березня я взяла аналіз ПЛР у пацієнтки Духневич (мазки з зіву та з носу) на COVID-19., ми отримали 25 березня. Після цього, в цей самий день пацієнтку було госпіталізовано до обласної інфекційної лікарні.У відділенні реанімації контактували з цією пацієнткою 5 медичних працівників, включаючи мене особисто. Усім контактним особам був проведений експрес-тест, який був негативним. Також зробили тест на ПЛР, результати якого прийшли також негативними. На сьогоднішній день всі 5 медпрацівників знаходяться на самоізоляції.Відразу після переведення Лариси Духневич в інфекційну лікарню з профілактичною метою обстежили весь медичний персонал лікарні. Було виявлено 4, а пізніше ще 3-х інфікованих осіб, які не були в контакті з пацієнткою.Де і яким чином працівники реанімаційного відділення були інфіковані, стверджувати наразі важко. Адже при дотриманні всіх засобів захисту та норм кожен має своє власне життя поза межами медичного закладу, включаючи контакти з іншими людьми, поїздки та навіть звичайні походи за продуктами харчування.На місці пані Духневич міг опинитися кожен з нас.Тому будьмо милосердними і адекватно реагуймо на дану ситуацію. Ніхто не знає що, коли і як може трапитися з кожною людиною.Настав такий час, що ситуація в нашій країні змінюється майже щогодинно і кожен медичний працівник: лікар, медсестра, працівник лабораторії, санітарка сподіваються на розуміння, співчуття та підтримку. Ми намагаємось допомогти кожному з вас в цей складний момент: при необхідності надати невідкладну допомогу в відділенні реанімації.Ми не хочемо опинитися в такій критичній ситуації як опинилися Італія, Іспанія чи США, де лікарі і люди зіткнулися з повною неготовністю до масового зараження. Маючи ці наглядні приклади і розуміючи серйозність ситуації, я, від імені усіх моїх колег, закликаю кожного дотримуватись необхідних засобів захисту. Адже ми, медпрацівники, щодня ризикуємо своїм життям, бо знаходимося безпосередньо в прямому контакті з хворими".