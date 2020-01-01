вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У жінки з Горохівського району підтвердили коронавірус

У жінки з Горохівського району підтвердили коронавірус
Учора, 3 квітня, у пацієнтки КНП «Горохівська центральна района лікарня» результати діагностики підтвердили захворювання коронавірусом.

Про це повідомляє Горохівська РДА.

Інформують, що нещодавно до КНП «Горохівська центральна района лікарня» звернулась мешканка району зі скаргами на підвищену температуру та утруднене дихання. Пройдений нею експрес-тест дав позитивний результат. Медики направили біоматеріали на аналізи методом ПЛР. Результати діагностики підтвердили захворювання на коронавірус.

В оперативному порядку зібрали дистанційне засідання районного штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.

Наразі поліція проводить роботу з колом контактних осіб та проводиться дезінфікація ймовірних місць перебування хворої.

Зараз жінка знаходиться у КНП «Горохівська центральна района лікарня».

Нагадаємо, станом на 4 квітня на Волині - 17 підтверджених випадків коронавірусу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Горохів, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
«На її місці міг опинитися кожен»: медсестра реанімації, яка брала проби аналізів у Духневич, стала на її захист
Сьогодні, 13:38
Пік COVID-19 в Україні прогнозують на 14– 15 квітня
Сьогодні, 13:01
Медики, які робили розтин луцького лікаря-гінеколога, інфікувалися коронавірусом
Сьогодні, 11:23
Коронавірус і Волинь: ситуація на ранок 4 квітня
Сьогодні, 10:23
всі новини теми
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Волинській ОДА пояснили, що буде із соціальними виплатами під час карантину
100% натуральності: смаколики з волинських лісів можна купити онлайн
Що відомо про нових очільників трьох РДА на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У жінки з Горохівського району підтвердили коронавірус
Сьогодні, 14:31
«На її місці міг опинитися кожен»: медсестра реанімації, яка брала проби аналізів у Духневич, стала на її захист
Сьогодні, 13:38
Пік COVID-19 в Україні прогнозують на 14– 15 квітня
Сьогодні, 13:01
У Словаччині затримали елітний автомобіль з Волині, напакований респіраторами
Сьогодні, 12:45
Помер батько Святослава Вакарчука
Сьогодні, 12:28
Схожі новини
«На її місці міг опинитися кожен»: медсестра реанімації, яка брала проби аналізів у Духневич, стала на її захист «На її місці міг опинитися кожен»: медсестра реанімації, яка брала проби аналізів у Духневич, стала на її захист
Сьогодні, 13:38
Пік COVID-19 в Україні прогнозують на 14– 15 квітня Пік COVID-19 в Україні прогнозують на 14– 15 квітня
Сьогодні, 13:01
Медики, які робили розтин луцького лікаря-гінеколога, інфікувалися коронавірусом Медики, які робили розтин луцького лікаря-гінеколога, інфікувалися коронавірусом
Сьогодні, 11:23
Коронавірус і Волинь: ситуація на ранок 4 квітня Коронавірус і Волинь: ситуація на ранок 4 квітня
Сьогодні, 10:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У жінки з Горохівського району підтвердили коронавірус
Сьогодні, 14:31
 0
«На її місці міг опинитися кожен»: медсестра реанімації, яка брала проби аналізів у Духневич, стала на її захист
Сьогодні, 13:38
 0
Пік COVID-19 в Україні прогнозують на 14– 15 квітня
Сьогодні, 13:01
 0
У Словаччині затримали елітний автомобіль з Волині, напакований респіраторами
Сьогодні, 12:45
 0
Помер батько Святослава Вакарчука
Сьогодні, 12:28
 0
Медіа
відео
1/8