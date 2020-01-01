У жінки з Горохівського району підтвердили коронавірус





Про це повідомляє Горохівська РДА.



Інформують, що нещодавно до КНП «Горохівська центральна района лікарня» звернулась мешканка району зі скаргами на підвищену температуру та утруднене дихання. Пройдений нею експрес-тест дав позитивний результат. Медики направили біоматеріали на аналізи методом ПЛР. Результати діагностики підтвердили захворювання на коронавірус.



В оперативному порядку зібрали дистанційне засідання районного штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.



Наразі поліція проводить роботу з колом контактних осіб та проводиться дезінфікація ймовірних місць перебування хворої.



Зараз жінка знаходиться у КНП «Горохівська центральна района лікарня».



Нагадаємо, станом на 4 квітня на Волині - 17 підтверджених випадків коронавірусу.

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