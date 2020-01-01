Через коронавірус у Польщі ввели зміни для іноземців: що вони передбачають





Пояснення змін надали в польскому посольстві у Києві, повідомляє



Так, на час упродовж 30 днів після скасування стану епідемічної небезпеки або стану епідемії у Польщі буде подовжено:



- легальне перебування іноземців з національними візами та дозволами на тимчасове перебування, термін дії яких закінчувався у період стану епідемічної небезпеки або стану епідемії

- термін для подання заяв про легалізацію перебування

- термін дії вже виданих дозволів на працевлаштування, дозволів на сезонне працевлаштування та декларацій про доручення виконання праці іноземцю.



Крім того, будуть подовжені терміни:



- для залишення іноземцями території Польщі,

- добровільного повернення, вказаного у рішенні про зобов’язання іноземця до повернення.



Подовження легального перебування громадян третіх країн



Подовження легального перебування іноземця, котрий перебуває в Польщі на підставі національної візи чи дозволу на тимчасове перебування буде стосуватися ситуацій, коли останній день легального перебування припаде на період дії стану епідемічної небезпеки або стану епідемії. Отже, це буде період від 14 березня 2020 року, коли був оголошений стан епідемічної небезпеки. У такому випадку період легального перебування в Польщі буде автоматично подовжений на підставі норм законодавства до закінчення 30-го дня наступного за днем скасування того стану, який діяв останній.



Подовження легального перебування не буде пов’язане із розміщенням у документі подорожі іноземця нової візової наклейки або виданням нової карти перебування. Іноземець на підставі подовженого таким чином терміну перебування не матиме права залишатись на території інших країн Шенгенської зони. Однак, він зможе реалізувати свою попередню мету перебування в Польщі, наприклад, виконання праці. Будуть одночасно подовжені строки дії дозволів на працевлаштування та на сезонне працевлаштування, а також дозволений період праці на підставі декларації про доручення виконання праці іноземцю. Він також зможе залишити територію Польщі без ризику входження у нелегальне перебування.



Подовження терміну для подання заяв



Закон передбачає подовження терміну для подання заяв про надання дозволів на перебування (постійне чи тимчасове), подовження віз та подовження терміну перебування у рамках безвізового руху, якщо цей термін припадатиме на період стану епідемічної небезпеки або стану епідемії. Як і раніше, ці заяви можна буде подавати у Воєводських управліннях до 30-го дня наступного за днем скасування того стану, який діяв останнім. Перебування іноземця в Польщі у цей період буде вважатися легальним за умови, що він подав заяву про легалізацію перебування у подовжений термін.



Вказані вище рішення будуть стосуватися іноземців, котрі бажають подати заяви про:



- видавання дозволу на тимчасове перебування, постійне перебування або довгострокового резидента ЄС

- подовження національної візи (тип D) або Шенгенської візи (тип C)

- подовження періоду перебування в рамках безвізового руху - це стосується тільки громадян Бразилії, Аргентини, Чилі, Гондурасу, Коста- Рики, Нікарагуа, Сингапуру та Уругваю, оскільки тільки договори з цими країнами передбачають таку можливість скасування візового обов’язку.



Подовження термінів для залишення території Польщі



Закон включає норми, які становлять підставу для автоматичного подовження строків залишення території Польщі, що виникають із ст. 299 частини 6 Закону про іноземців (напр., у зв’язку з врученням остаточного рішення про відмову в наданні дозволу на тимчасове перебування), якщо ці терміни припадатимуть на період стану епідемічної небезпеки або стану епідемії. Їхнє подовження відбувається після закінчення 30-го дня наступного за днем скасування того стану, який діяв останнім.



Подовження термінів для добровільного повернення



Передбачається автоматичне подовження терміну для добровільного повернення, визначеного у рішенні про зобов’язання іноземця до повернення, закінчення якого припадатиме на період стану епідемічної небезпеки або стану епідемії. Як і у випадку решти передбачених законом рішень, подовження терміну відбудеться після закінчення 30-го дня наступного за днем скасування того стану, який діяв останнім.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через спалах нового коронавірусу у Польщі ухвалили закон, який передбачає й особливі рішення для іноземців в країні. Зокрема правові норми дозволяють легально залишатися в країні людям, які бажають реалізувати попередню мету перебування та не можуть виїхати за межі країни через поширення недуги.Пояснення змін надали в польскому посольстві у Києві, повідомляє ТСН Так, на час упродовж 30 днів після скасування стану епідемічної небезпеки або стану епідемії у Польщі буде подовжено:- легальне перебування іноземців з національними візами та дозволами на тимчасове перебування, термін дії яких закінчувався у період стану епідемічної небезпеки або стану епідемії- термін для подання заяв про легалізацію перебування- термін дії вже виданих дозволів на працевлаштування, дозволів на сезонне працевлаштування та декларацій про доручення виконання праці іноземцю.Крім того, будуть подовжені терміни:- для залишення іноземцями території Польщі,- добровільного повернення, вказаного у рішенні про зобов’язання іноземця до повернення.Подовження легального перебування іноземця, котрий перебуває в Польщі на підставі національної візи чи дозволу на тимчасове перебування буде стосуватися ситуацій, коли останній день легального перебування припаде на період дії стану епідемічної небезпеки або стану епідемії. Отже, це буде період від 14 березня 2020 року, коли був оголошений стан епідемічної небезпеки. У такому випадку період легального перебування в Польщі буде автоматично подовжений на підставі норм законодавства до закінчення 30-го дня наступного за днем скасування того стану, який діяв останній.Подовження легального перебування не буде пов’язане із розміщенням у документі подорожі іноземця нової візової наклейки або виданням нової карти перебування. Іноземець на підставі подовженого таким чином терміну перебування не матиме права залишатись на території інших країн Шенгенської зони. Однак, він зможе реалізувати свою попередню мету перебування в Польщі, наприклад, виконання праці. Будуть одночасно подовжені строки дії дозволів на працевлаштування та на сезонне працевлаштування, а також дозволений період праці на підставі декларації про доручення виконання праці іноземцю. Він також зможе залишити територію Польщі без ризику входження у нелегальне перебування.Закон передбачає подовження терміну для подання заяв про надання дозволів на перебування (постійне чи тимчасове), подовження віз та подовження терміну перебування у рамках безвізового руху, якщо цей термін припадатиме на період стану епідемічної небезпеки або стану епідемії. Як і раніше, ці заяви можна буде подавати у Воєводських управліннях до 30-го дня наступного за днем скасування того стану, який діяв останнім. Перебування іноземця в Польщі у цей період буде вважатися легальним за умови, що він подав заяву про легалізацію перебування у подовжений термін.Вказані вище рішення будуть стосуватися іноземців, котрі бажають подати заяви про:- видавання дозволу на тимчасове перебування, постійне перебування або довгострокового резидента ЄС- подовження національної візи (тип D) або Шенгенської візи (тип C)- подовження періоду перебування в рамках безвізового руху - це стосується тільки громадян Бразилії, Аргентини, Чилі, Гондурасу, Коста- Рики, Нікарагуа, Сингапуру та Уругваю, оскільки тільки договори з цими країнами передбачають таку можливість скасування візового обов’язку.Закон включає норми, які становлять підставу для автоматичного подовження строків залишення території Польщі, що виникають із ст. 299 частини 6 Закону про іноземців (напр., у зв’язку з врученням остаточного рішення про відмову в наданні дозволу на тимчасове перебування), якщо ці терміни припадатимуть на період стану епідемічної небезпеки або стану епідемії. Їхнє подовження відбувається після закінчення 30-го дня наступного за днем скасування того стану, який діяв останнім.Передбачається автоматичне подовження терміну для добровільного повернення, визначеного у рішенні про зобов’язання іноземця до повернення, закінчення якого припадатиме на період стану епідемічної небезпеки або стану епідемії. Як і у випадку решти передбачених законом рішень, подовження терміну відбудеться після закінчення 30-го дня наступного за днем скасування того стану, який діяв останнім.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію