Будівельна компанія за власний кошт облаштовує приміщення для томографа у Боголюбах. ФОТО





До роботи за власний кошт долучилася й будівельна компанія «Інвестор» на чолі з Андрієм Разумовським, пишуть "



«Для нас це дуже важливий об’єкт. Відмовитися допомогти ми не мали морального права, – розповідає керівник компанії. – Стояло завдання за сім днів виконати загальнобудівельні роботи у приміщенні, в якому буде встановлений комп’ютерний томограф. Сьогодні маємо всі загальні роботи закінчити, залишиться оздобити приміщення спеціальними панелями».







Складність полягала у тому, що томограф важить близько двох тонн, а звичайна плита може витримати орієнтовно 800 кілограмів навантаження.



«Тобто ми мусили дуже серйозно укріпляти. Але для наших спеціалістів така робота цілком під силу, ми впоралися, – додає Андрій Разумовський. – Загалом орієнтовна вартість таких будівельних робіт – близько 200 тисяч гривень».



На думку Андрія Разумовського, нині вкрай важливо, аби максимальна кількість небайдужих людей об’єдналася заради спільної справи.



«Дуже багато моїх друзів по всій Україні допомагають усім, чим можуть. Адже, як і я, розуміють, що цей вірус дійсно може наробити біди. На жаль, не у всьому можна покластися на нашу державу. Тому мусимо займати активну позицію. Бо завтра твої сьогоднішні зусилля, навіть найменші, можуть врятувати комусь життя, – переконаний власник «Інвестора». – Захворіти може кожен, тому ситуація в державі стосується усіх без винятку».



«На жаль, нині багато людей прагнуть заробити на цій біді. На масках, антисептиках, халатах, на ще чомусь. А хтось натомість навпаки – докладає зусилля, витрачає власні гроші, аби допомогти, – ділиться Андрій Разумовський. – Чесно кажучи, коли я вперше завіз у лікарню маски, знайомі з Києва мені запропонували перепродати. Але я сказав, що займатися спекуляціями не буду. Можу придбати кілька тисяч масок і завезти туди, де в них є потреба. На тому все».



«На кого надіятися? Надіємося на себе і діємо відповідно. Іншого не дано. І мені дуже подобається, що зараз є так багато активних людей, які акумулювали зусилля. Та й взагалі українці – такий народ, який вміє діяти в критичних ситуаціях, – наголошує будівельник. – Зараз взагалі нічого неважливо, жодні розбіжності. Треба спільними зусиллями зробити максимум, аби ми змогли побороти ту страшну недугу, яка на нас насувається. Хоча я все-таки дуже сподіваюся, що це лихо пройде повз нас. Але мусимо бути готові».



























Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині триває підготовка до можливого піку епідемії коронавірусу. Чи не найбільше зусиль спрямували на осучаснення й оснащення корпусу Волинської обласної клінічної лікарні у Боголюбах, що біля Луцька. Саме тут прийматимуть найважчих хворих.До роботи за власний кошт долучилася й будівельна компанія «Інвестор» на чолі з, пишуть " Волинські новини ".«Для нас це дуже важливий об’єкт. Відмовитися допомогти ми не мали морального права, – розповідає керівник компанії. – Стояло завдання за сім днів виконати загальнобудівельні роботи у приміщенні, в якому буде встановлений комп’ютерний томограф. Сьогодні маємо всі загальні роботи закінчити, залишиться оздобити приміщення спеціальними панелями».Складність полягала у тому, що томограф важить близько двох тонн, а звичайна плита може витримати орієнтовно 800 кілограмів навантаження.«Тобто ми мусили дуже серйозно укріпляти. Але для наших спеціалістів така робота цілком під силу, ми впоралися, – додає Андрій Разумовський. – Загалом орієнтовна вартість таких будівельних робіт – близько 200 тисяч гривень».На думку Андрія Разумовського, нині вкрай важливо, аби максимальна кількість небайдужих людей об’єдналася заради спільної справи.«Дуже багато моїх друзів по всій Україні допомагають усім, чим можуть. Адже, як і я, розуміють, що цей вірус дійсно може наробити біди. На жаль, не у всьому можна покластися на нашу державу. Тому мусимо займати активну позицію. Бо завтра твої сьогоднішні зусилля, навіть найменші, можуть врятувати комусь життя, – переконаний власник «Інвестора». – Захворіти може кожен, тому ситуація в державі стосується усіх без винятку».«На жаль, нині багато людей прагнуть заробити на цій біді. На масках, антисептиках, халатах, на ще чомусь. А хтось натомість навпаки – докладає зусилля, витрачає власні гроші, аби допомогти, – ділиться Андрій Разумовський. – Чесно кажучи, коли я вперше завіз у лікарню маски, знайомі з Києва мені запропонували перепродати. Але я сказав, що займатися спекуляціями не буду. Можу придбати кілька тисяч масок і завезти туди, де в них є потреба. На тому все».«На кого надіятися? Надіємося на себе і діємо відповідно. Іншого не дано. І мені дуже подобається, що зараз є так багато активних людей, які акумулювали зусилля. Та й взагалі українці – такий народ, який вміє діяти в критичних ситуаціях, – наголошує будівельник. – Зараз взагалі нічого неважливо, жодні розбіжності. Треба спільними зусиллями зробити максимум, аби ми змогли побороти ту страшну недугу, яка на нас насувається. Хоча я все-таки дуже сподіваюся, що це лихо пройде повз нас. Але мусимо бути готові».

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