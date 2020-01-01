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На Волині поліція вже оформила понад 50 протоколів за порушення карантину

На Волині поліція вже оформила понад 50 протоколів за порушення карантину
Поліція Волині посилено контролюватиме дотримання карантинних обмежень.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Зауважують, що завдання правоохоронців - проведення роз’яснювальної роботи та контроль за виконанням положень постанови Кабміну.

Згідно зі змінами до Постанови Кабінету Міністрів України № 211, до 24 квітня громадянам буде заборонено перебувати в громадських місцях без маски чи респіратора, переміщатись групами з більш ніж двох людей (крім службової необхідності та супроводження дітей).

Більше того, у поліції зауважують, що що вже зараз тимчасово не можна знаходитися на вулицях без документа, що посвідчує особу, відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, крім вигулу домашніх тварин однією особою чи службової необхідності. Під забороною відвідання - дитячі і спортивні майданчики, а також установи, що надають соціальну й паліативну допомогу.

Діти до 14-ти років у громадських місцях можуть перебувати лише в супроводі дорослих.

Громадяни, які перетинають державний кордон, підлягають обов’язковій 14-денній обсервації: передчасно залишати місце самоізоляції заборонено.

Інформують, що поліція Волині перевіряє та контролює дотримання всіх цих обмежень. За порушення встановлених карантинних норм поліцейські складають протоколи, штрафні санкції за це становлять від 17 до 34 тисяч гривень. На сьогодні в області оформили вже понад півсотні протоколів за ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей), їх складають щоденно.





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Теги: карантин, поліція, Волинь
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