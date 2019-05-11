вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Президент Зеленський не має більшості в парламенті, – Михайло Наход про ринок землі

Президент Зеленський не має більшості в парламенті, – Михайло Наход про ринок землі
Сьогодні, 4 квітня, в ефірі телеканалу «Прямий» обговорювали питання ухвалення ринку землі.

Експерти висловили свої думки з приводу ухвалення закону та наскільки він буде працювати, пише "Конкурент".

Співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" Михайло Наход зазначив, що закон був ухвалений у досить стислий термін. А це говорить про те, що президент України Володимир Зеленський хоче максимально швидко отримати допомогу від Міжнародного валютного фонду для стабілізації економічної ситуації в Україні.

"Прийняття закону про ринок землі продемонструвало, що президент Зеленський не має більшості в парламенті і змушений домовлятись з іншими фракціями щоб залучити кошти МВФ для порятунку економіки. Хоч більшість українців не підтримують запровадження ринку землі, ніякої серйозної протидії прийняттю закону не чинили ті фракції, які його критикували (Батьківщина та ОПЗЖ). Масових протестів також ніяких не було, через карантин. Але дискусія про зміст закону може продовжитись після карантину, оскільки закон оскаржуватимуть у Конституційному суді, а в подальшому вноситимуть зміни до нього", – наголосив Михайло Наход.

Своєю чергою, громадський активіст Марк Савчук акцентував увагу на корупційних ризиках, які є в Україні та через які, з його слів, бюджет країни недоотримує мільярди доларів.

Детальніше - у сюжеті.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Михайло Наход, СВІДОМІ, Володимир Зеленський, ринок землі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Волинській ОДА пояснили, що буде із соціальними виплатами під час карантину
100% натуральності: смаколики з волинських лісів можна купити онлайн
Що відомо про нових очільників трьох РДА на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Громада під Луцьком – серед лідерів в Україні
Сьогодні, 19:05
У обласній дитячій лікарні Волині – нова нейрохірургічна операційна. ФОТО
Сьогодні, 18:26
Президент Зеленський не має більшості в парламенті, – Михайло Наход про ринок землі
Сьогодні, 18:03
На Волині поліція вже оформила понад 50 протоколів за порушення карантину
Сьогодні, 17:36
Будівельна компанія за власний кошт облаштовує приміщення для томографа у Боголюбах. ФОТО
Сьогодні, 16:56
Схожі новини
Лучани переймали досвід залучення інвестицій у львів'ян Лучани переймали досвід залучення інвестицій у львів'ян
17 січень, 10:02
Політолог з Луцька розповів, коли може стати відомо про нового очільника Адміністрації Президента Політолог з Луцька розповів, коли може стати відомо про нового очільника Адміністрації Президента
11 травень, 2019, 09:28
«Це чергова маніпуляція», – луцький політолог про заяву команди Зеленського щодо розпуску парламенту «Це чергова маніпуляція», – луцький політолог про заяву команди Зеленського щодо розпуску парламенту
26 квітень, 2019, 22:45
«Зеленський ще не готовий до президентства», – луцький політолог «Зеленський ще не готовий до президентства», – луцький політолог
26 квітень, 2019, 21:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Громада під Луцьком – серед лідерів в Україні
Сьогодні, 19:05
 0
У обласній дитячій лікарні Волині – нова нейрохірургічна операційна. ФОТО
Сьогодні, 18:26
 0
Президент Зеленський не має більшості в парламенті, – Михайло Наход про ринок землі
Сьогодні, 18:03
 0
На Волині поліція вже оформила понад 50 протоколів за порушення карантину
Сьогодні, 17:36
 0
Будівельна компанія за власний кошт облаштовує приміщення для томографа у Боголюбах. ФОТО
Сьогодні, 16:56
 0
Медіа
відео
1/8