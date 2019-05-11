Президент Зеленський не має більшості в парламенті, – Михайло Наход про ринок землі





Експерти висловили свої думки з приводу ухвалення закону та наскільки він буде працювати, пише "



Співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" Михайло Наход зазначив, що закон був ухвалений у досить стислий термін. А це говорить про те, що президент України Володимир Зеленський хоче максимально швидко отримати допомогу від Міжнародного валютного фонду для стабілізації економічної ситуації в Україні.



"Прийняття закону про ринок землі продемонструвало, що президент Зеленський не має більшості в парламенті і змушений домовлятись з іншими фракціями щоб залучити кошти МВФ для порятунку економіки. Хоч більшість українців не підтримують запровадження ринку землі, ніякої серйозної протидії прийняттю закону не чинили ті фракції, які його критикували (Батьківщина та ОПЗЖ). Масових протестів також ніяких не було, через карантин. Але дискусія про зміст закону може продовжитись після карантину, оскільки закон оскаржуватимуть у Конституційному суді, а в подальшому вноситимуть зміни до нього", – наголосив Михайло Наход.



Своєю чергою, громадський активіст Марк Савчук акцентував увагу на корупційних ризиках, які є в Україні та через які, з його слів, бюджет країни недоотримує мільярди доларів.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 4 квітня, в ефірі телеканалу «Прямий» обговорювали питання ухвалення ринку землі.Експерти висловили свої думки з приводу ухвалення закону та наскільки він буде працювати, пише " Конкурент ".Співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ"зазначив, що закон був ухвалений у досить стислий термін. А це говорить про те, що президент України Володимир Зеленський хоче максимально швидко отримати допомогу від Міжнародного валютного фонду для стабілізації економічної ситуації в Україні."Прийняття закону про ринок землі продемонструвало, що президент Зеленський не має більшості в парламенті і змушений домовлятись з іншими фракціями щоб залучити кошти МВФ для порятунку економіки. Хоч більшість українців не підтримують запровадження ринку землі, ніякої серйозної протидії прийняттю закону не чинили ті фракції, які його критикували (Батьківщина та ОПЗЖ). Масових протестів також ніяких не було, через карантин. Але дискусія про зміст закону може продовжитись після карантину, оскільки закон оскаржуватимуть у Конституційному суді, а в подальшому вноситимуть зміни до нього", – наголосив Михайло Наход.Своєю чергою, громадський активістакцентував увагу на корупційних ризиках, які є в Україні та через які, з його слів, бюджет країни недоотримує мільярди доларів.Детальніше - у сюжеті.

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