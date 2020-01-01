«Криза, зумовлена коронавірусом, – це і криза в головах»: відомий аграрій Віктор Шумський. ВІДЕО





Ситуація в економіці, жорсткі карантинні заходи та панічні настрої у суспільстві — ​про це газета Віктором Шумським ​у полі, поруч із сільгосптехнікою.



Знаний господарник вважає, що нинішня криза, зумовлена коронавірусом, — ​це великою мірою і «криза в головах», адже нагадала нам про елементарні речі: що варто частіше мити руки і дотримуватися санітарних норм. Водночас він визнає, що економічні наслідки пандемії відчує кожен українець, а найбільше, на його думку, постраждають працівники бюджетної сфери.



Коментуючи ситуацію на власному підприємстві, Віктор Анатолійович зазначив, що зовнішні чинники поки що не вплинуть на його роботу.







— Ми забезпечені, навіть більш ніж на 100 відсотків, усіма засобами захисту, мінеральними добривами, насінням, у нас є все, сьогодні дефіцит лише розуму!



Остання ремарка аграрія стосувалася, зокрема, закриття в рамках карантину насіннєвих магазинів. Він наголошує, що таке рішення влади може спричинити продуктову кризу. (На щастя, пізніше насіннєві магазини відкрили. — ​Авт.) А ще господарник обурюється діями торговців, які суттєво підняли ціни на продукти.



— Він купив у мене м’ясо по 40 гривень, продає по 150. Так наживається на біді. Вони не підприємці, вони — ​спекулянти!



— На чомусь виграєш, на чомусь програєш, а в середньому виходить нормально, — ​ділиться досвідом керівник господарства.



Віктор Шумський наводить приклад Німеччини, де бізнес намагається підтримати земляків, і каже, що влада мала б реагувати на такі зловживання.



Щодо посівної, то в «Раті» традиційно роблять ставки на різні культури, які затребувані і в Україні, і на світовому ринку: зернові, буряки, ріпак, соя, овочі…



— На чомусь виграєш, на чомусь програєш, а в середньому виходить нормально, — ​ділиться досвідом керівник господарства.



«ВОЛОГА ЗАРАЗ ЗА ЦІНОЮ ЗОЛОТА, А ЧАСОМ І ДОРОЖЧА»



Цієї весни найголовніше — ​зберегти вологу у ґрунті, упевнений місцевий агроном Олександр Шумський, до речі, молодший син Віктора Анатолійовича. Для цього в СГПП «Рать» суворо дотримуються відповідних технологій обробітку.







— Як показують останні роки, волога зараз за ціною золота, а часом і дорожча, — ​каже фахівець.



Поки аграрій розмовляв із журналістами, тривав посів цукрових буряків. Хоча справа ця дуже відповідальна, за кермом трактора із сівалкою працював хлопець, якого взяли на роботу напередодні.



— Колись посів довіряли трактористу, який має колосальний досвід, а сьогодні така техніка, що на ній може працювати молодий робітник, але розумний, — ​розповів Віктор Шумський.



Назар Климюк, про якого говорив господарник, каже, що під час навчання в училищі проходив у «Раті» виробничу практику, тоді й отримав пропозицію про працевлаштування. Нині тішиться новою технікою, на якій трудиться.







— Мені відразу припали до душі ці трактори. Якось, коли я був тут вперше, ми працювали з хлопцями в полі, до нас під’їхав Віктор Анатолійович і запросив мене на роботу.



Нині у Ратневі, напевно, як і скрізь в Україні, не вистачає медичних масок. Бригадир тракторної бригади Анатолій Кравець розповів, що засоби захисту й антисептики йому привезла донька. Каже, що селяни по–різному оцінюють небезпеку коронавірусу, але переконує людей берегти себе.







— Сам часто мию руки, дезінфікую, своїх підлеглих змушую так робити. Працівників викликаємо тільки за нагальної потреби, щоб менше ходили по селі, — ​поділився бригадир.



А Олександр Шумський підсумував:



Людям незалежно від епідемій завжди потрібно харчуватися! Як медики, правоохоронці та рятувальники працюють, щоб вберегти життя, так само аграрії не можуть нині залишатися вдома.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Весна на карантин не збирається, тому аграрії аж ніяк сидіти без діла в хаті не можуть. От і в сільгосппідприємстві «Рать» Луцького району, хоч остерігаються коронавірусу, але продовжують посівну кампанію.Ситуація в економіці, жорсткі карантинні заходи та панічні настрої у суспільстві — ​про це газета "Волинь" поспілкувалася відомим волинським аграрієм, керівником підприєства «Рать»​у полі, поруч із сільгосптехнікою.Знаний господарник вважає, що нинішня криза, зумовлена коронавірусом, — ​це великою мірою і «криза в головах», адже нагадала нам про елементарні речі: що варто частіше мити руки і дотримуватися санітарних норм. Водночас він визнає, що економічні наслідки пандемії відчує кожен українець, а найбільше, на його думку, постраждають працівники бюджетної сфери.Коментуючи ситуацію на власному підприємстві, Віктор Анатолійович зазначив, що зовнішні чинники поки що не вплинуть на його роботу.— Ми забезпечені, навіть більш ніж на 100 відсотків, усіма засобами захисту, мінеральними добривами, насінням, у нас є все, сьогодні дефіцит лише розуму!Остання ремарка аграрія стосувалася, зокрема, закриття в рамках карантину насіннєвих магазинів. Він наголошує, що таке рішення влади може спричинити продуктову кризу.А ще господарник обурюється діями торговців, які суттєво підняли ціни на продукти.— Він купив у мене м’ясо по 40 гривень, продає по 150. Так наживається на біді. Вони не підприємці, вони — ​спекулянти!— На чомусь виграєш, на чомусь програєш, а в середньому виходить нормально, — ​ділиться досвідом керівник господарства.Віктор Шумський наводить приклад Німеччини, де бізнес намагається підтримати земляків, і каже, що влада мала б реагувати на такі зловживання.Щодо посівної, то в «Раті» традиційно роблять ставки на різні культури, які затребувані і в Україні, і на світовому ринку: зернові, буряки, ріпак, соя, овочі…— На чомусь виграєш, на чомусь програєш, а в середньому виходить нормально, — ​ділиться досвідом керівник господарства.Цієї весни найголовніше — ​зберегти вологу у ґрунті, упевнений місцевий агроном, до речі, молодший син Віктора Анатолійовича. Для цього в СГПП «Рать» суворо дотримуються відповідних технологій обробітку.— Як показують останні роки, волога зараз за ціною золота, а часом і дорожча, — ​каже фахівець.Поки аграрій розмовляв із журналістами, тривав посів цукрових буряків. Хоча справа ця дуже відповідальна, за кермом трактора із сівалкою працював хлопець, якого взяли на роботу напередодні.— Колись посів довіряли трактористу, який має колосальний досвід, а сьогодні така техніка, що на ній може працювати молодий робітник, але розумний, — ​розповів Віктор Шумський., про якого говорив господарник, каже, що під час навчання в училищі проходив у «Раті» виробничу практику, тоді й отримав пропозицію про працевлаштування. Нині тішиться новою технікою, на якій трудиться.— Мені відразу припали до душі ці трактори. Якось, коли я був тут вперше, ми працювали з хлопцями в полі, до нас під’їхав Віктор Анатолійович і запросив мене на роботу.Нині у Ратневі, напевно, як і скрізь в Україні, не вистачає медичних масок. Бригадир тракторної бригадирозповів, що засоби захисту й антисептики йому привезла донька. Каже, що селяни по–різному оцінюють небезпеку коронавірусу, але переконує людей берегти себе.— Сам часто мию руки, дезінфікую, своїх підлеглих змушую так робити. Працівників викликаємо тільки за нагальної потреби, щоб менше ходили по селі, — ​поділився бригадир.А Олександр Шумський підсумував:Людям незалежно від епідемій завжди потрібно харчуватися! Як медики, правоохоронці та рятувальники працюють, щоб вберегти життя, так само аграрії не можуть нині залишатися вдома.

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