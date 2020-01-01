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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У двох пацієнток Луцької міської клінічної лікарні – коронавірус

У двох пацієнток Луцької міської клінічної лікарні – коронавірус
У двох пацієнток Луцької міської клінічної лікарні, які були туди госпіталізовані з пневмонією, результати аналізів у суботу, 4 квітня, підтвердили інфікування COVID-19. Їх перевели до Волинської обласної інфекційної лікарні.

Таку інформацію підтвердив заступник головного лікаря лікарні Андрій Смольянінов, пише "Перший".

«У лікарні було двоє пацієнтів з пневмонією, рентгенологічна картина яких дозволяла запідозрити її вірусне походження. Пацієнтам при поступленні було виконано експрес-тести, а також взято матеріал для проведення ПЛР-тестів на коронавірус. Експрес-тести показали негативний результат, втім результати ПЛР-тестів виявилися позитивним. Пацієнти переведені у Волинську обласну інфекційну лікарню» - повідомив Андрій Смольянівнов.

Пацієнтки — жінки у віці 54 і 56 років. Одна пацієнтка у важкому стані з низькою сатурацією (вміст кисню у крові). Низька сатурація типова для ускладнень під час хвороби COVID-19.

«Волинська обласна клінічна лікарня та Волинська обласна інфекційна лікарня погоджують перевід таких пацієнтів лише після позитивного результату ПЛР» – наголосив Андрій Смольянінов.

«Ситуація повторює таку, як і у випадку з директором нашого закладу. Заклад діє відповідно до розробленого алгоритму на випадок госпіталізації пацієнта з можливим ризиком інфікування COVID-19» – пояснив заступник директора лікарні.

«Ще під час перебування у міській клінічній лікарні пацієнти були госпіталізовані в окремі палати» – повідомив він.


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Теги: коронавірус, Луцьк
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