У Володимирі-Волинському вулиці обробили дезрозчином
Сьогодні, 21:18
4-го квітня на головних вулицях Володимира-Волинського, а також вулицях, які ведуть до лікарні, провели обробку дезінфекційним розчином.
Роботу виконали працівники і техніка КП «Полігон». Застосували оприскувач, який надав підприємець Горун, - пише БУГ.
Вулиці міста обробили дезінфекційним розчином, який містив хлор.
Техніку супроводжувало авто поліції, яке через гучномовець попереджало містян про додаткові обмежувальні заходи, які вводяться з 6-го квітня.
Роботи відбулися з метою зменшення розповсюдження захворюваності на вірус COVID-19.
Подібні обробки планують робити двічі на тиждень.
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Роботу виконали працівники і техніка КП «Полігон». Застосували оприскувач, який надав підприємець Горун, - пише БУГ.
Вулиці міста обробили дезінфекційним розчином, який містив хлор.
Техніку супроводжувало авто поліції, яке через гучномовець попереджало містян про додаткові обмежувальні заходи, які вводяться з 6-го квітня.
Роботи відбулися з метою зменшення розповсюдження захворюваності на вірус COVID-19.
Подібні обробки планують робити двічі на тиждень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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