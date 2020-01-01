У Володимирі-Волинському вулиці обробили дезрозчином





Роботу виконали працівники і техніка КП «Полігон». Застосували оприскувач, який надав підприємець Горун, -



Вулиці міста обробили дезінфекційним розчином, який містив хлор.



Техніку супроводжувало авто поліції, яке через гучномовець попереджало містян про додаткові обмежувальні заходи, які вводяться з 6-го квітня.



Роботи відбулися з метою зменшення розповсюдження захворюваності на вірус COVID-19.



Подібні обробки планують робити двічі на тиждень.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 4-го квітня на головних вулицях Володимира-Волинського, а також вулицях, які ведуть до лікарні, провели обробку дезінфекційним розчином.Роботу виконали працівники і техніка КП «Полігон». Застосували оприскувач, який надав підприємець Горун, - пише БУГ.Вулиці міста обробили дезінфекційним розчином, який містив хлор.Техніку супроводжувало авто поліції, яке через гучномовець попереджало містян про додаткові обмежувальні заходи, які вводяться з 6-го квітня.Роботи відбулися з метою зменшення розповсюдження захворюваності на вірус COVID-19.Подібні обробки планують робити двічі на тиждень.

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