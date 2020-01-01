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У Володимирі-Волинському вулиці обробили дезрозчином

У Володимирі-Волинському вулиці обробили дезрозчином
4-го квітня на головних вулицях Володимира-Волинського, а також вулицях, які ведуть до лікарні, провели обробку дезінфекційним розчином.

Роботу виконали працівники і техніка КП «Полігон». Застосували оприскувач, який надав підприємець Горун, - пише БУГ.

Вулиці міста обробили дезінфекційним розчином, який містив хлор.

Техніку супроводжувало авто поліції, яке через гучномовець попереджало містян про додаткові обмежувальні заходи, які вводяться з 6-го квітня.

Роботи відбулися з метою зменшення розповсюдження захворюваності на вірус COVID-19.

Подібні обробки планують робити двічі на тиждень.

У Володимирі-Волинському вулиці обробили дезрозчином

У Володимирі-Волинському вулиці обробили дезрозчином

У Володимирі-Волинському вулиці обробили дезрозчином

У Володимирі-Волинському вулиці обробили дезрозчином

У Володимирі-Волинському вулиці обробили дезрозчином

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Теги: володимир, дезінфекція, карантин
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