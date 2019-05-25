вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Поліція відкрила «кримінал» через автомобіль з Волині, напакований респіраторами

Поліція відкрила «кримінал» через автомобіль з Волині, напакований респіраторами
Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом використання завідомо підробленого документа.

Інформація про те, що за кордоном поліція затримала автомобіль «Porsche Cayenne» на волинській реєстрації, у якому знайшли понад 2 тис. медичних респіраторів, у мережі Інтернет з’явилася сьогодні, 4 квітня, - повідомляє пресслужба правоохоронців.

Після цього до поліції Волині із заявою звернулася жителька обласного центру, котра повідомила, що є власницею аналогічного автомобіля, надала його для огляду та розповіла, що з моменту реєстрації, з 2018 року, легковик державний кордон жодного разу не перетинав. Також вона повідомила, що у розпорядження іншим особам транспортний засіб не передавала.

Читати також: У Словаччині затримали елітний автомобіль з Волині, напакований респіраторами

Наразі правоохоронці разом із іноземними колегами та прикордонниками з’ясовують, хто перебував за кермом затриманого автомобіля та де і за яких умов транспортний засіб перетинав кордон.

Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Йдеться про використання завідомо підробленого документа.

Триває досудове розслідування у рамках якого правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: авто, кордон, поліція, кримінал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Волинській ОДА пояснили, що буде із соціальними виплатами під час карантину
100% натуральності: смаколики з волинських лісів можна купити онлайн
Що відомо про нових очільників трьох РДА на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дитяча поліклініка на Волині змінила графік роботи під час карантину
Сьогодні, 22:30
В Україні підтвердили 1225 випадків COVID-19
Сьогодні, 22:07
Поліція відкрила «кримінал» через автомобіль з Волині, напакований респіраторами
Сьогодні, 21:41
У Володимирі-Волинському вулиці обробили дезрозчином
Сьогодні, 21:18
«Криза, зумовлена коронавірусом, – це і криза в головах»: відомий аграрій Віктор Шумський. ВІДЕО
Сьогодні, 20:55
Схожі новини
План «Перехват»: на трасі Ковель – Ягодин піймали викрадача авто План «Перехват»: на трасі Ковель – Ягодин піймали викрадача авто
25 травень, 2019, 17:45
Судили лучанина, який роками ганяв містом з «липовими» правами Судили лучанина, який роками ганяв містом з «липовими» правами
06 березень, 2019, 18:10
На Волині затримали «автомобіль-двійник» На Волині затримали «автомобіль-двійник»
12 лютий, 2019, 14:48
Поліція відкрила «кримінал» через інфікування коронавірусом працівників луцької лікарні Поліція відкрила «кримінал» через інфікування коронавірусом працівників луцької лікарні
02 квітень, 18:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дитяча поліклініка на Волині змінила графік роботи під час карантину
Сьогодні, 22:30
 0
В Україні підтвердили 1225 випадків COVID-19
Сьогодні, 22:07
 0
Поліція відкрила «кримінал» через автомобіль з Волині, напакований респіраторами
Сьогодні, 21:41
 0
У Володимирі-Волинському вулиці обробили дезрозчином
Сьогодні, 21:18
 0
Степан Івахів передав обласній інфекційній лікарні гематологічний аналізатор
Сьогодні, 21:03
 0
Медіа
відео
1/8