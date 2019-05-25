Поліція відкрила «кримінал» через автомобіль з Волині, напакований респіраторами





Інформація про те, що за кордоном поліція затримала автомобіль «Porsche Cayenne» на волинській реєстрації, у якому знайшли понад 2 тис. медичних респіраторів, у мережі Інтернет з’явилася сьогодні, 4 квітня, -



Після цього до поліції Волині із заявою звернулася жителька обласного центру, котра повідомила, що є власницею аналогічного автомобіля, надала його для огляду та розповіла, що з моменту реєстрації, з 2018 року, легковик державний кордон жодного разу не перетинав. Також вона повідомила, що у розпорядження іншим особам транспортний засіб не передавала.



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Наразі правоохоронці разом із іноземними колегами та прикордонниками з’ясовують, хто перебував за кермом затриманого автомобіля та де і за яких умов транспортний засіб перетинав кордон.



Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Йдеться про використання завідомо підробленого документа.



Триває досудове розслідування у рамках якого правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом використання завідомо підробленого документа.Інформація про те, що за кордоном поліція затримала автомобіль «Porsche Cayenne» на волинській реєстрації, у якому знайшли понад 2 тис. медичних респіраторів, у мережі Інтернет з’явилася сьогодні, 4 квітня, - повідомляє пресслужба правоохоронців.Після цього до поліції Волині із заявою звернулася жителька обласного центру, котра повідомила, що є власницею аналогічного автомобіля, надала його для огляду та розповіла, що з моменту реєстрації, з 2018 року, легковик державний кордон жодного разу не перетинав. Також вона повідомила, що у розпорядження іншим особам транспортний засіб не передавала.Наразі правоохоронці разом із іноземними колегами та прикордонниками з’ясовують, хто перебував за кермом затриманого автомобіля та де і за яких умов транспортний засіб перетинав кордон.Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Йдеться про використання завідомо підробленого документа.Триває досудове розслідування у рамках якого правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту.

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