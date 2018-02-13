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Дитяча поліклініка на Волині змінила графік роботи під час карантину

Дитяча поліклініка на Волині змінила графік роботи під час карантину
У звязку з карантином по COVID-19 обласна дитяча консультативна поліклініка КП "Волинське обласне територіальне медичне об’єднання" не проводить плановий прийом, а працю лише в телефонному режимі. Такі ж обмежувальні заходи впровадили і в Волинському обласному шкірно-венерологічному диспансері.

Про це повідомили у Володимир-Волинській ЦПМД Амбулаторії, - пише БУГ.

Так, КП "Волинське обласне територіальне медичне об’єднання" працює лише в телефонному режимі, як call-центр.

Повідомляють, що для отримання консультацій щодо дітей у віці до 28 днів від народження слід телефонувати за номерами:

(0332) 25 40 41 з 9:00 до 16:00 всі дні (відділення новонароджених);
(0332) 75 02 61 цілодобово (реанімація новонароджених).
Щоб отримати консультацію для дітей з 28-ми дні до 18-ти років телефонуйте за номером приймального відділення:

(0332) 25 62 51 – цілодобово.
Також, у звязку з карантином, не проводить прийом КП "Волинський обласний шкірно-венерологічний диспансер". Медзаклад працює лише в телефонному режимі, як call-центр.

Для консультацій просять звертатись за телефоном:

(0332) 72-27-90 з 9:00 до 15:00 у робочі дні.

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Теги: володимир, поліклініка, карантин
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