Дитяча поліклініка на Волині змінила графік роботи під час карантину





Про це повідомили у Володимир-Волинській ЦПМД Амбулаторії, -



Так, КП "Волинське обласне територіальне медичне об’єднання" працює лише в телефонному режимі, як call-центр.



Повідомляють, що для отримання консультацій щодо дітей у віці до 28 днів від народження слід телефонувати за номерами:



(0332) 25 40 41 з 9:00 до 16:00 всі дні (відділення новонароджених);

(0332) 75 02 61 цілодобово (реанімація новонароджених).

Щоб отримати консультацію для дітей з 28-ми дні до 18-ти років телефонуйте за номером приймального відділення:



(0332) 25 62 51 – цілодобово.

Також, у звязку з карантином, не проводить прийом КП "Волинський обласний шкірно-венерологічний диспансер". Медзаклад працює лише в телефонному режимі, як call-центр.



Для консультацій просять звертатись за телефоном:



(0332) 72-27-90 з 9:00 до 15:00 у робочі дні.

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