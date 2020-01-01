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5 квітня на Волині: гортаючи календар

5 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні святкують день народження селищний голова селища Благодатне Олександр Топорівський та політолог Тарас Літковець (на фото).

Вітаємо їх, бажаємо здоров’я, злагоди й достатку.

А також вітаємо сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить імена Лідія, Никон, Іван. Зичимо їм успіхів у всіх починаннях.

5 квітня 1910 року народилася народна художниця Лідія Спаська. Хоч вона не волинянка за походженням, зате з 1911 року жила у Луцьку у власному будинку в центрі міста, згодом – у батьківському маєтку в селі Гавчиці, недалеко від Ківерців Луцького повіту.

Пізніше розписувала церкви у селах Волині. У Луцькому кафедральному Свято-Троїцькому соборі художниця працювала наприкінці 60-х років минулого століття. Тут їй належать ікони «В’їзд Господній в Ієрусалим» та «Нагорна проповідь Ісуса Христа».

1970 року, у час тотального атеїстичного наступу, вона розписала Свято-Феодосіївську церкву у Луцьку.

15 серпня 2000 року Лідія Спаська померла і була похована в Гавчицях на Волині.

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Теги: календар, свято, історія, волиньpost
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