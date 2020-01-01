5 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні святкують день народження селищний голова селища Благодатне Олександр Топорівський та політолог Тарас Літковець (на фото).
Вітаємо їх, бажаємо здоров’я, злагоди й достатку.
А також вітаємо сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить імена Лідія, Никон, Іван. Зичимо їм успіхів у всіх починаннях.
5 квітня 1910 року народилася народна художниця Лідія Спаська. Хоч вона не волинянка за походженням, зате з 1911 року жила у Луцьку у власному будинку в центрі міста, згодом – у батьківському маєтку в селі Гавчиці, недалеко від Ківерців Луцького повіту.
Пізніше розписувала церкви у селах Волині. У Луцькому кафедральному Свято-Троїцькому соборі художниця працювала наприкінці 60-х років минулого століття. Тут їй належать ікони «В’їзд Господній в Ієрусалим» та «Нагорна проповідь Ісуса Христа».
1970 року, у час тотального атеїстичного наступу, вона розписала Свято-Феодосіївську церкву у Луцьку.
15 серпня 2000 року Лідія Спаська померла і була похована в Гавчицях на Волині.
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Вітаємо їх, бажаємо здоров’я, злагоди й достатку.
А також вітаємо сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить імена Лідія, Никон, Іван. Зичимо їм успіхів у всіх починаннях.
5 квітня 1910 року народилася народна художниця Лідія Спаська. Хоч вона не волинянка за походженням, зате з 1911 року жила у Луцьку у власному будинку в центрі міста, згодом – у батьківському маєтку в селі Гавчиці, недалеко від Ківерців Луцького повіту.
Пізніше розписувала церкви у селах Волині. У Луцькому кафедральному Свято-Троїцькому соборі художниця працювала наприкінці 60-х років минулого століття. Тут їй належать ікони «В’їзд Господній в Ієрусалим» та «Нагорна проповідь Ісуса Христа».
1970 року, у час тотального атеїстичного наступу, вона розписала Свято-Феодосіївську церкву у Луцьку.
15 серпня 2000 року Лідія Спаська померла і була похована в Гавчицях на Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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