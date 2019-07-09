У волинських містах виміряли рівень радіації
04 квітень, 23:23
На Волині виміряли потужність експозиційної дози в райцентрах та місті обласного значення.
Про це пишуть на сайті Волинського обласного лабораторного центру.
Дозиметричний контроль за навколишнім середовищем є важливою умовою дотримання радіаційного захисту населення. Тому лабораторіями електромагнітних полів та інших фізичних факторів лабораторного центру та відокремлених структурних підрозділів ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» щоденно проводяться вимірювання потужності експозиційної дози на контрольних майданчиках населених пунктів.
За результатами проведених вимірювань середні показники потужності експозиційної дози у березні становили:
м. Луцьк — 12 мкР/год
м. Горохів — 11мкР/год
м. Камінь-Каширський — 12 мкР/год
м. Ковель — 11 мкР/год
смт. Любешів 11 мкР/год
смт. Маневичі — 11 мкР/год
м. Любомль — 11 мкР/год
м. Нововолинськ — 10 мкР/год
смт. Стара Вижва — 11 мкР/год
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Про це пишуть на сайті Волинського обласного лабораторного центру.
Дозиметричний контроль за навколишнім середовищем є важливою умовою дотримання радіаційного захисту населення. Тому лабораторіями електромагнітних полів та інших фізичних факторів лабораторного центру та відокремлених структурних підрозділів ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» щоденно проводяться вимірювання потужності експозиційної дози на контрольних майданчиках населених пунктів.
За результатами проведених вимірювань середні показники потужності експозиційної дози у березні становили:
м. Луцьк — 12 мкР/год
м. Горохів — 11мкР/год
м. Камінь-Каширський — 12 мкР/год
м. Ковель — 11 мкР/год
смт. Любешів 11 мкР/год
смт. Маневичі — 11 мкР/год
м. Любомль — 11 мкР/год
м. Нововолинськ — 10 мкР/год
смт. Стара Вижва — 11 мкР/год
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