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В Україні підтвердили 1225 випадків COVID-19

В Україні підтвердили 1225 випадків COVID-19
За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я та обласних лабораторних центрів підтверджено 1225 випадків COVID-19.

Про це пишуть на сторінці ЦГЗ України.

Усього отримано 32 повідомлення про летальні випадки від цього захворювання. 25 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Медики наголошують, що позитивний результат експрес-тесту на COVID-19 не є підтвердженням діагнозу. Хворобу можна встановити лише на підставі лабораторного дослідження.

В Україні підтвердили 1225 випадків COVID-19

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Теги: коронавірус, україна, здоров'я
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