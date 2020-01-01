В Україні підтвердили 1225 випадків COVID-19
Сьогодні, 22:07
За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я та обласних лабораторних центрів підтверджено 1225 випадків COVID-19.
Про це пишуть на сторінці ЦГЗ України.
Усього отримано 32 повідомлення про летальні випадки від цього захворювання. 25 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Медики наголошують, що позитивний результат експрес-тесту на COVID-19 не є підтвердженням діагнозу. Хворобу можна встановити лише на підставі лабораторного дослідження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пишуть на сторінці ЦГЗ України.
Усього отримано 32 повідомлення про летальні випадки від цього захворювання. 25 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Медики наголошують, що позитивний результат експрес-тесту на COVID-19 не є підтвердженням діагнозу. Хворобу можна встановити лише на підставі лабораторного дослідження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні підтвердили 1225 випадків COVID-19
Сьогодні, 22:07
У Володимирі-Волинському вулиці обробили дезрозчином
Сьогодні, 21:18
«Криза, зумовлена коронавірусом, – це і криза в головах»: відомий аграрій Віктор Шумський. ВІДЕО
Сьогодні, 20:55