В Україні підтвердили 1225 випадків COVID-19





Про це пишуть на сторінці ЦГЗ України.



Усього отримано 32 повідомлення про летальні випадки від цього захворювання. 25 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.



Медики наголошують, що позитивний результат експрес-тесту на COVID-19 не є підтвердженням діагнозу. Хворобу можна встановити лише на підставі лабораторного дослідження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я та обласних лабораторних центрів підтверджено 1225 випадків COVID-19.Про це пишуть на сторінці ЦГЗ України.Усього отримано 32 повідомлення про летальні випадки від цього захворювання. 25 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.Медики наголошують, що позитивний результат експрес-тесту на COVID-19 не є підтвердженням діагнозу. Хворобу можна встановити лише на підставі лабораторного дослідження.

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