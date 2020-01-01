Поблизу Луцька Opel зіткнувся з Volkswagen
Сьогодні, 02:11
На виїзді з Луцька в напрямку Ківерців Opel зіткнувся з Volkswagen.
ДТП сталася 4 квітня близько 16:00, - пише ІА Волинські новини.
Згідно з інформацією очевидців, водії не дотрималися безпечної дистанції.
У результаті аварії автомобілі отримали незначні механічні ушкодження.
Рух на ділянці був тимчасово ускладнений.
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ДТП сталася 4 квітня близько 16:00, - пише ІА Волинські новини.
Згідно з інформацією очевидців, водії не дотрималися безпечної дистанції.
У результаті аварії автомобілі отримали незначні механічні ушкодження.
Рух на ділянці був тимчасово ускладнений.
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