Поблизу Луцька Opel зіткнувся з Volkswagen





ДТП сталася 4 квітня близько 16:00, -



Згідно з інформацією очевидців, водії не дотрималися безпечної дистанції.



У результаті аварії автомобілі отримали незначні механічні ушкодження.



Рух на ділянці був тимчасово ускладнений.

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