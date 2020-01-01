вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Поблизу Луцька Opel зіткнувся з Volkswagen

Поблизу Луцька Opel зіткнувся з Volkswagen
На виїзді з Луцька в напрямку Ківерців Opel зіткнувся з Volkswagen.

ДТП сталася 4 квітня близько 16:00, - пише ІА Волинські новини.

Згідно з інформацією очевидців, водії не дотрималися безпечної дистанції.

У результаті аварії автомобілі отримали незначні механічні ушкодження.

Рух на ділянці був тимчасово ускладнений.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дтп, аварія, луцьк, авто
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Волинській ОДА пояснили, що буде із соціальними виплатами під час карантину
100% натуральності: смаколики з волинських лісів можна купити онлайн
Що відомо про нових очільників трьох РДА на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поблизу Луцька Opel зіткнувся з Volkswagen
Сьогодні, 02:11
Скільки коштує лікування легкої форми коронавірусу
Сьогодні, 01:04
5 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У волинських містах виміряли рівень радіації
04 квітень, 23:23
Дитяча поліклініка на Волині змінила графік роботи під час карантину
04 квітень, 22:30
Схожі новини
Аварія у Луцьку: у водія виявили 1,29 проміле алкоголю Аварія у Луцьку: у водія виявили 1,29 проміле алкоголю
18 березень, 21:40
У Луцьку на переході легковик збив 20-річну дівчину У Луцьку на переході легковик збив 20-річну дівчину
22 лютий, 12:11
У Луцьку «Fiat Doblо» врізався у припарковане авто У Луцьку «Fiat Doblо» врізався у припарковане авто
08 лютий, 15:13
Розтрощений рекламний щит та бетонна огорожа: у Луцьку — масштабні ДТП Розтрощений рекламний щит та бетонна огорожа: у Луцьку — масштабні ДТП
28 січень, 23:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поблизу Луцька Opel зіткнувся з Volkswagen
Сьогодні, 02:11
 0
Скільки коштує лікування легкої форми коронавірусу
Сьогодні, 01:04
 0
5 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У волинських містах виміряли рівень радіації
04 квітень, 23:23
 0
Дитяча поліклініка на Волині змінила графік роботи під час карантину
04 квітень, 22:30
 0
Медіа
відео
1/8