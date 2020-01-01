На Волині провели інформаційні рейди по храмах та у парках





Про це



Зазначимо, що згідно із рядом постанов Кабінету Міністрів України і рішення державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 12-го березня по 24-те квітня на усій території України запроваджено карантин, в зв’язку з чим заборонено проведення всіх масових, у тому числі і релігійних заходів.



При виявленні порушень під час проведення релігійних заходів, поліція повинна буде відреагувати відповідно до Закону України «Про національну поліцію».



Нагадаємо, за порушення правил карантину поліція має право складати адміністративні протоколи за ст. 44-3 (порушення правил карантину людей) Кодексу України про адміністративні порушення. Розмір штрафу – від 17 тисяч гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 4-го квітня правоохоронці Володимира-Волинського відвідали усі місцеві храми з метою проінформувати священнослужителів про обов’язкове дотримання карантинних заходів. Також поліція провела інформативні рейди у парках і скверах міста, попередивши людей про додаткові обмежувальні карантинні заходи, які вводяться в Україні з 6-го квітня.Про це пише БУГ.Зазначимо, що згідно із рядом постанов Кабінету Міністрів України і рішення державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 12-го березня по 24-те квітня на усій території України запроваджено карантин, в зв’язку з чим заборонено проведення всіх масових, у тому числі і релігійних заходів.При виявленні порушень під час проведення релігійних заходів, поліція повинна буде відреагувати відповідно до Закону України «Про національну поліцію».Нагадаємо, за порушення правил карантину поліція має право складати адміністративні протоколи за ст. 44-3 (порушення правил карантину людей) Кодексу України про адміністративні порушення. Розмір штрафу – від 17 тисяч гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію