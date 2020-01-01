Через коронавірус у Франції випустили 6 тисяч в'язнів

У Франції через спалах коронавірусу звільнили понад 6266 ув'язнених. Загалом це приблизно 10% від усіх осіб, які утримуються у в'язницях.23 березня між чиновниками з міністерств і профспілками тюремних наглядачів було ухвалене відповідне рішення з метою зменшення скупчення людей у в'язницях, - пише "24 канал".- Звільняють тих, хто був засуджений за незначні злочини і хто добре поводився під час ув'язнення.- Також звільняють в’язнів, яким до кінця відбування терміну покарання залишилось менше місяця.- При цьому на звільнених навіть не надягатимуть електронні браслети.Станом на 1 квітня у 188 французьких тюрмах утримувалися 66 309 осіб. Коронавірус був виявлений у 48 ув'язнених та 114 співробітників в'язниць. Правозахисники закликають звільнити ув'язнених, яким залишилося провести у в'язниці щонайменше пів року.