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Через коронавірус у Франції випустили 6 тисяч в'язнів

Через коронавірус у Франції випустили 6 тисяч в'язнів
У Франції через спалах коронавірусу звільнили понад 6266 ув'язнених. Загалом це приблизно 10% від усіх осіб, які утримуються у в'язницях.

23 березня між чиновниками з міністерств і профспілками тюремних наглядачів було ухвалене відповідне рішення з метою зменшення скупчення людей у в'язницях, - пише "24 канал".

Кого із в'язнів звільняють і як їх контролюватимуть

- Звільняють тих, хто був засуджений за незначні злочини і хто добре поводився під час ув'язнення.
- Також звільняють в’язнів, яким до кінця відбування терміну покарання залишилось менше місяця.
- При цьому на звільнених навіть не надягатимуть електронні браслети.

Станом на 1 квітня у 188 французьких тюрмах утримувалися 66 309 осіб. Коронавірус був виявлений у 48 ув'язнених та 114 співробітників в'язниць. Правозахисники закликають звільнити ув'язнених, яким залишилося провести у в'язниці щонайменше пів року.


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Теги: франція, в'язні, коронавірус
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