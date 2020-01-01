Чому заправляти ліжко вранці може бути небезпечно для здоров’я
Сьогодні, 06:14
У багатьох є вироблена роками звичка відразу після пробудження заправляти ліжко. Однак ця дія стає причиною розмноження небезпечних паразитів в ліжку.
Про це розповідає Ukrhealth.
У кожному ліжку в середньому мешкає 1,5 мільйонів пилових кліщів. Під час сну тіло людини виділяє тепло і піт, що створює ідеальні умови для розмноження паразитів. Тому застелене відразу після пробудження ліжко, стає оазисом для кліщів. Якщо тіло свербить, з’явилися симптоми алергічної реакції: висипання, утруднене дихання, – це може бути сигналом про те, що ліжко стало домом для безлічі паразитів.
Щоб не ризикувати своїм здоров’ям рекомендується залишати ковдру відкинутим після сну, тим самим дати ліжку просохнути. Відразу ж забезпечити доступ сонячного світла до спального місця. Відкрити вікно і провітрювати кімнату не менше 15 хвилин. І тільки після цього застелити ліжко. Обов’язкова так само регулярна заміна і прання постільної білизни, ковдри та подушок.
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Про це розповідає Ukrhealth.
У кожному ліжку в середньому мешкає 1,5 мільйонів пилових кліщів. Під час сну тіло людини виділяє тепло і піт, що створює ідеальні умови для розмноження паразитів. Тому застелене відразу після пробудження ліжко, стає оазисом для кліщів. Якщо тіло свербить, з’явилися симптоми алергічної реакції: висипання, утруднене дихання, – це може бути сигналом про те, що ліжко стало домом для безлічі паразитів.
Щоб не ризикувати своїм здоров’ям рекомендується залишати ковдру відкинутим після сну, тим самим дати ліжку просохнути. Відразу ж забезпечити доступ сонячного світла до спального місця. Відкрити вікно і провітрювати кімнату не менше 15 хвилин. І тільки після цього застелити ліжко. Обов’язкова так само регулярна заміна і прання постільної білизни, ковдри та подушок.
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