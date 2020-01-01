Волинь - у ТОП-5 областей з найнижчою зарплатою
Сьогодні, 09:52
Волинь потрапила до п`ятірки областей з найнижчою заробітною платою.
Середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій області (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) у лютому становила 8717 грн, - йдеться у повідомленні управління статистики у Волинській області.
Розмір середньої "волинської" зарплати у лютому в 1,8 раза вище мінімального її рівня, передбаченого законодавством (4723 грн) та на 13,0% більше, ніж у лютому 2019р. За рівнем зарплати Волинь випередила Тернопільську, Херсонську, Чернівецьку та Чернігівську області.
Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, меблів, у сфері фінансової та страхової діяльності, виробництві автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, де заробітна плата перевищила середньообласний показник в 1,9–1,7 раза.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж лютого збільшилась на 14,8% і на 1 березня 2020р. становила 48,2 млн.грн, що дорівнює 3,2% фонду оплати праці, нарахованого за лютий. Вчасно не отримали заробітну плату 3,0 тис. волинян, зайнятих в економічно активних підприємствах області, кожному з них не виплачено в середньому по 15055 грн.
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Середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій області (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) у лютому становила 8717 грн, - йдеться у повідомленні управління статистики у Волинській області.
Розмір середньої "волинської" зарплати у лютому в 1,8 раза вище мінімального її рівня, передбаченого законодавством (4723 грн) та на 13,0% більше, ніж у лютому 2019р. За рівнем зарплати Волинь випередила Тернопільську, Херсонську, Чернівецьку та Чернігівську області.
Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, меблів, у сфері фінансової та страхової діяльності, виробництві автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, де заробітна плата перевищила середньообласний показник в 1,9–1,7 раза.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж лютого збільшилась на 14,8% і на 1 березня 2020р. становила 48,2 млн.грн, що дорівнює 3,2% фонду оплати праці, нарахованого за лютий. Вчасно не отримали заробітну плату 3,0 тис. волинян, зайнятих в економічно активних підприємствах області, кожному з них не виплачено в середньому по 15055 грн.
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