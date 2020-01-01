5 квітня - яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 11:49
Сьогодні, 5 квітня, віряни вшановують пам'ять преподобних єпископа Никона та Никона Печерського, а у світі святкують Міжнародний день супу.
До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити, - пише Радіо Mаксимум.
У народному календарі цей день називали Никон або Никонів день. У народі святого Никона вважали покровителем шашкової гри.
У неділю, 5 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Лідія, Марія, Василь, Никон, Іван, Юрій, Лука, Феліція, Пахом.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Сині хмари по небу пливуть – до теплих дощів.
Сонце в колах – до багатого врожаю.
Якщо день теплий, а вночі сталися заморозки, погода у квітні буде погожою.
Якщо на землі ще лежить сніг, а почувся перший весняний грім – літо буде холодне.
Опівдні сонце виглянуло – до спекотного літа. Якщо похмуро вдень, то літні місяці будуть дощові.
Ясне і зоряне небо вночі – до ранкових заморозків.
Кішка кашляє або чхає – до дощу.
Білка з гнізда вийшла – до тепла.
Дворові птиці з себе пір'я вищипують – в будинку може трапитися нещастя.
Щоб протягом року не хворіти, в Никонів день потрібно випити чашечку ароматного м'ятного чаю.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Сьогодні не можна байдикувати, адже здавна в цей потрібно прибирати! При чому це має бути серйозне прибирання – вимийте дім повністю!
Не лихословте, адже так щастя обійде вас стороною.
У Никонів день не говоріть погано про своїх ворогів чи недругів. Навпаки – бажайте всім добра.
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До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити, - пише Радіо Mаксимум.
У народному календарі цей день називали Никон або Никонів день. У народі святого Никона вважали покровителем шашкової гри.
У неділю, 5 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Лідія, Марія, Василь, Никон, Іван, Юрій, Лука, Феліція, Пахом.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Сині хмари по небу пливуть – до теплих дощів.
Сонце в колах – до багатого врожаю.
Якщо день теплий, а вночі сталися заморозки, погода у квітні буде погожою.
Якщо на землі ще лежить сніг, а почувся перший весняний грім – літо буде холодне.
Опівдні сонце виглянуло – до спекотного літа. Якщо похмуро вдень, то літні місяці будуть дощові.
Ясне і зоряне небо вночі – до ранкових заморозків.
Кішка кашляє або чхає – до дощу.
Білка з гнізда вийшла – до тепла.
Дворові птиці з себе пір'я вищипують – в будинку може трапитися нещастя.
Щоб протягом року не хворіти, в Никонів день потрібно випити чашечку ароматного м'ятного чаю.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Сьогодні не можна байдикувати, адже здавна в цей потрібно прибирати! При чому це має бути серйозне прибирання – вимийте дім повністю!
Не лихословте, адже так щастя обійде вас стороною.
У Никонів день не говоріть погано про своїх ворогів чи недругів. Навпаки – бажайте всім добра.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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