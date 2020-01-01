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5 квітня - яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

5 квітня - яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 5 квітня, віряни вшановують пам'ять преподобних єпископа Никона та Никона Печерського, а у світі святкують Міжнародний день супу.

До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити, - пише Радіо Mаксимум.

У народному календарі цей день називали Никон або Никонів день. У народі святого Никона вважали покровителем шашкової гри.

У неділю, 5 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Лідія, Марія, Василь, Никон, Іван, Юрій, Лука, Феліція, Пахом.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Сині хмари по небу пливуть – до теплих дощів.

Сонце в колах – до багатого врожаю.

Якщо день теплий, а вночі сталися заморозки, погода у квітні буде погожою.

Якщо на землі ще лежить сніг, а почувся перший весняний грім – літо буде холодне.

Опівдні сонце виглянуло – до спекотного літа. Якщо похмуро вдень, то літні місяці будуть дощові.

Ясне і зоряне небо вночі – до ранкових заморозків.

Кішка кашляє або чхає – до дощу.

Білка з гнізда вийшла – до тепла.

Дворові птиці з себе пір'я вищипують – в будинку може трапитися нещастя.

Щоб протягом року не хворіти, в Никонів день потрібно випити чашечку ароматного м'ятного чаю.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні не можна байдикувати, адже здавна в цей потрібно прибирати! При чому це має бути серйозне прибирання – вимийте дім повністю!

Не лихословте, адже так щастя обійде вас стороною.

У Никонів день не говоріть погано про своїх ворогів чи недругів. Навпаки – бажайте всім добра.

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Теги: традиції, прикмети
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