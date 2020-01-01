Коронавірус і Волинь: ситуація на ранок 5 квітня
Сьогодні, 10:25
Упродовж останньої доби на Волині підтвердили 2 нових випадків коронавірусної інфекції.
Станом на 10:00 5 квітня у Волинській області зареєстрували 19 випадків COVID-19, - повідомляють у Волинській ОДА.
З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 21 особа.
Зразки біологічного матеріалу від даних осіб знаходяться на дослідженні у вірусологічній лабораторії ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України».
Загалом за період спостереження по області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежено 217 осіб. З них обласною вірусологічною лабораторією обстежено - 129 осіб.
Управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації
На
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Станом на 10:00 5 квітня у Волинській області зареєстрували 19 випадків COVID-19, - повідомляють у Волинській ОДА.
З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 21 особа.
Зразки біологічного матеріалу від даних осіб знаходяться на дослідженні у вірусологічній лабораторії ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України».
Загалом за період спостереження по області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежено 217 осіб. З них обласною вірусологічною лабораторією обстежено - 129 осіб.
Управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації
На
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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