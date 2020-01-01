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Коронавірус і Волинь: ситуація на ранок 5 квітня

Коронавірус і Волинь: ситуація на ранок 5 квітня
Упродовж останньої доби на Волині підтвердили 2 нових випадків коронавірусної інфекції.

Станом на 10:00 5 квітня у Волинській області зареєстрували 19 випадків COVID-19, - повідомляють у Волинській ОДА.

З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 21 особа.

Зразки біологічного матеріалу від даних осіб знаходяться на дослідженні у вірусологічній лабораторії ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України».

Загалом за період спостереження по області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежено 217 осіб. З них обласною вірусологічною лабораторією обстежено - 129 осіб.

Управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації
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Теги: коронавірус, Волинь
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