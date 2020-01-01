У Луцьку обгороджують дитячі майданчики. ФОТО





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У Луцьку дитячий майданчик на вулиці Винниченка загородили біло-червоною обмежувальною стрічкою.



Як відомо, під час карантину, який триватиме до 24 квітня 2020 р. на всій території України, заборонили відвідування спортивних та дитячих майданчиків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині дитячі майданчики обгороджують обмежувальними стрічками.Про це повідомляє ІА "Конкурент" , посилаючись на очевидців.У Луцьку дитячий майданчик на вулиці Винниченка загородили біло-червоною обмежувальною стрічкою.Як відомо, під час карантину, який триватиме до 24 квітня 2020 р. на всій території України, заборонили відвідування спортивних та дитячих майданчиків.

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