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У Луцьку обгороджують дитячі майданчики. ФОТО

У Луцьку обгороджують дитячі майданчики. ФОТО
В обласному центрі Волині дитячі майданчики обгороджують обмежувальними стрічками.

Про це повідомляє ІА "Конкурент", посилаючись на очевидців.

У Луцьку дитячий майданчик на вулиці Винниченка загородили біло-червоною обмежувальною стрічкою.

Як відомо, під час карантину, який триватиме до 24 квітня 2020 р. на всій території України, заборонили відвідування спортивних та дитячих майданчиків.

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Теги: Луцьк
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Коментарі 2
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Допоможе,як мертвому кадило.
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Колючим дротом і 220 В пустити якщо не доходить!
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