У Луцьку обгороджують дитячі майданчики. ФОТО
Сьогодні, 11:14
В обласному центрі Волині дитячі майданчики обгороджують обмежувальними стрічками.
Про це повідомляє ІА "Конкурент", посилаючись на очевидців.
У Луцьку дитячий майданчик на вулиці Винниченка загородили біло-червоною обмежувальною стрічкою.
Як відомо, під час карантину, який триватиме до 24 квітня 2020 р. на всій території України, заборонили відвідування спортивних та дитячих майданчиків.
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Про це повідомляє ІА "Конкурент", посилаючись на очевидців.
У Луцьку дитячий майданчик на вулиці Винниченка загородили біло-червоною обмежувальною стрічкою.
Як відомо, під час карантину, який триватиме до 24 квітня 2020 р. на всій території України, заборонили відвідування спортивних та дитячих майданчиків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Допоможе,як мертвому кадило.
Колючим дротом і 220 В пустити якщо не доходить!
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