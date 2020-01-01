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Інтернет-шахрай «наколов» волинянина

Інтернет-шахрай «наколов» волинянина
Волинянин потрапив на гачок інтернет-шахрая, якому вдалося обманом отримати від довірливого чоловіка тисячу гривень.

Про це повідомляє "Волинь-нова".

30-річний житель Берестечка на сайті OLX чоловік замовив електродвигун вартістю 2000 гривень і з готовністю виконав умову шахрая: перерахував на вказаний рахунок авансом 1000 гривень.

Після того, як чоловік перерахував гроші, зв'язок з продавцем зник.

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Теги: Волинь, шахраї
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