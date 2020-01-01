Інтернет-шахрай «наколов» волинянина





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30-річний житель Берестечка на сайті OLX чоловік замовив електродвигун вартістю 2000 гривень і з готовністю виконав умову шахрая: перерахував на вказаний рахунок авансом 1000 гривень.



Після того, як чоловік перерахував гроші, зв'язок з продавцем зник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянин потрапив на гачок інтернет-шахрая, якому вдалося обманом отримати від довірливого чоловіка тисячу гривень.Про це повідомляє "Волинь-нова" 30-річний житель Берестечка на сайті OLX чоловік замовив електродвигун вартістю 2000 гривень і з готовністю виконав умову шахрая: перерахував на вказаний рахунок авансом 1000 гривень.Після того, як чоловік перерахував гроші, зв'язок з продавцем зник.

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