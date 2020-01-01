Інтернет-шахрай «наколов» волинянина
Сьогодні, 19:11
Волинянин потрапив на гачок інтернет-шахрая, якому вдалося обманом отримати від довірливого чоловіка тисячу гривень.
Про це повідомляє "Волинь-нова".
30-річний житель Берестечка на сайті OLX чоловік замовив електродвигун вартістю 2000 гривень і з готовністю виконав умову шахрая: перерахував на вказаний рахунок авансом 1000 гривень.
Після того, як чоловік перерахував гроші, зв'язок з продавцем зник.
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Про це повідомляє "Волинь-нова".
30-річний житель Берестечка на сайті OLX чоловік замовив електродвигун вартістю 2000 гривень і з готовністю виконав умову шахрая: перерахував на вказаний рахунок авансом 1000 гривень.
Після того, як чоловік перерахував гроші, зв'язок з продавцем зник.
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