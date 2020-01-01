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Волинські епідеміологи працюють у надзвичайному режимі та без вихідних

Волинські епідеміологи працюють у надзвичайному режимі та без вихідних
12 волинських лікарів-епідеміологів максимально завантажені та працюють без перепочинку.

Про це повідомила Наталія Янко - уповноважений головний державний санітарний лікар у Волинській області, директор Волинського обласного лабораторного центру, - пише "Волинь-нова".

Нагадаємо, на ранок, 5 квітня у Волинській області зареєстровали 19 випадків COVID-19.

За словами Наталії Янко, дослідження зразків методом ПЛР проводять на місці, лікар-вірусолог і всі працівники лабораторії працюють у надзвичайному режимі – без вихідних. Щодоби тут проводять від 50 до 100 досліджень.

Велике навантаження лягло і на плечі лікарів-епідеміологів, яких на Волині є всього трохи більше 10. Адже упродовж останніх 5 років таких спеціалістів в Україні не готували, а санепідслужбу було зруйновано. Тепер життя довело важливість її функціонування.

"Кожен випадок інфікування вимагає ретельного епідрозслідування, встановлення всього кола контактних осіб, проведення комплексу протиепідемічних заходів. Проводиться перевірка всіх людей з підозрою на корона вірусну інфекцію. Нерідко експрес-тест дає позитивний результат, а лабораторне дослідження його спростовує. Кожен випадок вимагає прискіпливої уваги спеціалістів. На жаль, уже виявлено COVID-19 у кількох районах Волині, зокрема у Горохівському, Володимир-Волинському, Старовижівському районах. Підтверджено інфікування патологоанатомів у Луцьку, а також двох пацієнтів із пневмонією у Луцькій міській клінічній лікарні. Попередньо повідомляли і про інфікованих працівників цього закладу, на щастя, більшість із них не мають ознак захворювання, вони знаходяться на самоізоляції. Ми працюємо без перепочинку, щоб запобігти поширенню недуги, але багато залежить і від відповідальності кожного жителя області", – наголосила Наталія Янко.

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Теги: Волинь, медицина, Наталія Янко
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Коментарі 1
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Не справедливо якось, усі лікарі працюють і вдень і вночі наражаючи себе та свої сімї на небезпеку, персонали магазинів щоб заробити кпійку також працюють , а чиновники Луцької міської ради іВолинської ОДА просто пішли на карантин ..сидять вдома іотримують зарплати премії надбавки просто перебуваючи вдома інічого не роблячи для держави в такий складний час
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