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Волинянин отримав адмінпротокол за порушення самоізоляції

Волинянин отримав адмінпротокол за порушення самоізоляції
У Володимирі-Волинському поліція склала адмінпротокол на місцевого мешканця за порушення правил карантину.

Про це повідомляє БУГ, посилаючись на Володимир-Волинський відділ поліції.

В той час, коли чоловік мав бути на самоізоляції, його застали за прибиранням у дворі багатоповерхівки на вулиці Луцькій. Повідомляють, що він був без маски.

Виявили порушника під час рейду правоохоронці відділу.

Було складено протокол за статтею 44-3 КУпАП.

Порушнику загрожує штраф в розмірі від 17000 до 34000 грн.

Протокол скерують на розгляд суду.

Поліція просить повідомляти про всі випадки порушення правил самоізоляції з метою не допущення розповсюдження коронавірусу серед інших громадян.

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Теги: поліція, Волинь
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