Волинянин отримав адмінпротокол за порушення самоізоляції





Про це повідомляє



В той час, коли чоловік мав бути на самоізоляції, його застали за прибиранням у дворі багатоповерхівки на вулиці Луцькій. Повідомляють, що він був без маски.



Виявили порушника під час рейду правоохоронці відділу.



Було складено протокол за статтею 44-3 КУпАП.



Порушнику загрожує штраф в розмірі від 17000 до 34000 грн.



Протокол скерують на розгляд суду.



Поліція просить повідомляти про всі випадки порушення правил самоізоляції з метою не допущення розповсюдження коронавірусу серед інших громадян.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському поліція склала адмінпротокол на місцевого мешканця за порушення правил карантину.Про це повідомляє БУГ , посилаючись на Володимир-Волинський відділ поліції.В той час, коли чоловік мав бути на самоізоляції, його застали за прибиранням у дворі багатоповерхівки на вулиці Луцькій. Повідомляють, що він був без маски.Виявили порушника під час рейду правоохоронці відділу.Було складено протокол за статтею 44-3 КУпАП.Порушнику загрожує штраф в розмірі від 17000 до 34000 грн.Протокол скерують на розгляд суду.Поліція просить повідомляти про всі випадки порушення правил самоізоляції з метою не допущення розповсюдження коронавірусу серед інших громадян.

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