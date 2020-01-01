Волинянин отримав адмінпротокол за порушення самоізоляції
Сьогодні, 13:11
У Володимирі-Волинському поліція склала адмінпротокол на місцевого мешканця за порушення правил карантину.
Про це повідомляє БУГ, посилаючись на Володимир-Волинський відділ поліції.
В той час, коли чоловік мав бути на самоізоляції, його застали за прибиранням у дворі багатоповерхівки на вулиці Луцькій. Повідомляють, що він був без маски.
Виявили порушника під час рейду правоохоронці відділу.
Було складено протокол за статтею 44-3 КУпАП.
Порушнику загрожує штраф в розмірі від 17000 до 34000 грн.
Протокол скерують на розгляд суду.
Поліція просить повідомляти про всі випадки порушення правил самоізоляції з метою не допущення розповсюдження коронавірусу серед інших громадян.
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Про це повідомляє БУГ, посилаючись на Володимир-Волинський відділ поліції.
В той час, коли чоловік мав бути на самоізоляції, його застали за прибиранням у дворі багатоповерхівки на вулиці Луцькій. Повідомляють, що він був без маски.
Виявили порушника під час рейду правоохоронці відділу.
Було складено протокол за статтею 44-3 КУпАП.
Порушнику загрожує штраф в розмірі від 17000 до 34000 грн.
Протокол скерують на розгляд суду.
Поліція просить повідомляти про всі випадки порушення правил самоізоляції з метою не допущення розповсюдження коронавірусу серед інших громадян.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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