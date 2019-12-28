В Італії українських медиків зустрічали піснями Руслани. ВІДЕО

Руслани Лижичко.



Про це ввечері в суботу, 4 квітня, повідомив співробітник генерального консульства України в Неаполі Віктор Гамоцький, - пише



“Сьогодні в бізнес-центрі Неаполя на повну потужність лунають пісні Руслани – так італійці дякують за солідарність і гуманітарну допомогу України у протидію коронавірусу”, – написав український дипломат у соцмережі, поширивши відповідне відео.



Як відомо, 20 українських лікарів 4 квітня прибули до Італії, де вони допомагатимуть колегам у регіоні Марке. В один з епіцентрів пандемії в Європі приїхали українські інфекціоністи, реаніматологи, хірурги, анестезіологи, ендокринологи, невропатологи та медсестри.



Українських медиків особисто зустрічали міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо та керівники регіону Марке. Ді Майо подякував Україні за допомогу, вказавши, що це “жест солідарності та міжнародної підтримки”.



Наші лікарі спершу прилетіли в Рим, де отримали необхідний інструктаж, розповів у соцмережі посол України в Італії Євген Перелигін.



“Розумію, що буду зараз за межами створеного вчора тренду в соцмережах, але хочу висловити своє ЩИРЕ ЗАХОПЛЕННЯ українськими лікарями та медсестрами-добровольцями, які приїхали не на курорти Єгипту, Індонезії чи Куршавелю, а в країну, де за один тільки останній місяць від К-вірусу померло 14 тис. осіб. Їх дуже чекають для надання допомоги в регіоні <Марке> з населенням 1,5 млн осіб і де вже загинуло від хвороби 560 осіб, а близько 5 тис захворіло”, – розповів Перелигін у ФБ-дописі.



Він додав фото із зустрічі на летовищі, яке підписав так: “У цьому жесті одного з керівників регіону Марке втілені всі почуття подяки українському народу!”



Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко підкреслив, що українські лікарі їдуть в Італію не лише на допомогу, а й для того, щоб перейняти досвід лікування коронавірусної інфекції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На честь українських медиків, які прибули допомагати боротись з епідемією коронавірусу, в італійському Неаполі ввімкнули пісні переможниці “Євробачення-2004”Про це ввечері в суботу, 4 квітня, повідомив співробітник генерального консульства України в Неаполі Віктор Гамоцький, - пише Новинарня “Сьогодні в бізнес-центрі Неаполя на повну потужність лунають пісні Руслани – так італійці дякують за солідарність і гуманітарну допомогу України у протидію коронавірусу”, – написав український дипломат у соцмережі, поширивши відповідне відео.Як відомо, 20 українських лікарів 4 квітня прибули до Італії, де вони допомагатимуть колегам у регіоні Марке. В один з епіцентрів пандемії в Європі приїхали українські інфекціоністи, реаніматологи, хірурги, анестезіологи, ендокринологи, невропатологи та медсестри.Українських медиків особисто зустрічали міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо та керівники регіону Марке. Ді Майо подякував Україні за допомогу, вказавши, що це “жест солідарності та міжнародної підтримки”.Наші лікарі спершу прилетіли в Рим, де отримали необхідний інструктаж, розповів у соцмережі посол України в Італії Євген Перелигін.“Розумію, що буду зараз за межами створеного вчора тренду в соцмережах, але хочу висловити своє ЩИРЕ ЗАХОПЛЕННЯ українськими лікарями та медсестрами-добровольцями, які приїхали не на курорти Єгипту, Індонезії чи Куршавелю, а в країну, де за один тільки останній місяць від К-вірусу померло 14 тис. осіб. Їх дуже чекають для надання допомоги в регіоні <Марке> з населенням 1,5 млн осіб і де вже загинуло від хвороби 560 осіб, а близько 5 тис захворіло”, – розповів Перелигін у ФБ-дописі.Він додав фото із зустрічі на летовищі, яке підписав так: “У цьому жесті одного з керівників регіону Марке втілені всі почуття подяки українському народу!”Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко підкреслив, що українські лікарі їдуть в Італію не лише на допомогу, а й для того, щоб перейняти досвід лікування коронавірусної інфекції.

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