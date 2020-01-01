Луцьк - у ТОП-5 впізнаваних і привабливих міст
Сьогодні, 14:36
Обласний центр Волині бере участь в конкурсі «Місто України. Національний вибір – 2020».
Зараз Луцьк входитьв п`ятірку найкращих, але голосування триває. Про це йдеться на сайті проєкту.
Станом на 5 квітня, за результатами голосування на сайті, Луцьк поступається Мелітополю, Кам`янському, Хмельницькому та Кривому Рогу. В активі обласного центру Волині 3278 голосів
Проєкт «Місто України» спрямований на обрання найбільш значимого, впізнаваного і символічного українського міста.
Голосування триватиме до 31 грудня і закінчиться о 13:00. Саме тоді стануть відомі результати конкурсу. Крім Луцька в конкурсі беруть участь ще 50 міст.
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Зараз Луцьк входитьв п`ятірку найкращих, але голосування триває. Про це йдеться на сайті проєкту.
Станом на 5 квітня, за результатами голосування на сайті, Луцьк поступається Мелітополю, Кам`янському, Хмельницькому та Кривому Рогу. В активі обласного центру Волині 3278 голосів
Проєкт «Місто України» спрямований на обрання найбільш значимого, впізнаваного і символічного українського міста.
Голосування триватиме до 31 грудня і закінчиться о 13:00. Саме тоді стануть відомі результати конкурсу. Крім Луцька в конкурсі беруть участь ще 50 міст.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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