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На «кордоні» Волині з іншими областями мірятимуть температуру

На «кордоні» Волині з іншими областями мірятимуть температуру
У рамках посилення карантинних заходів із 6 квітня між областями працюватимуть контрольно-пропускні пункти, які діятимуть за новими правилами, у тому числі здійснювати не тільки перевірку документів, а й температурний скринінг.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на онлайн-брифінгу 5 квітня, повідомляє Укрінформу.

"Учора штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій підготував методичні рекомендації , які оновлюють вимоги до контрольно-пропускних пунктів, як зараз будуть ставитися на в'їзді-виїзді в кожну конкретну область. Ми прописали, хто саме там повинен перебувати, які саме заходи повинні здійснювати, як проводиться скринінг, у тому числі температурний, перевірка документів",- сказав Ляшко.

За його словами, все це робиться заради того, щоб обмежити мобільність населення, а значить зменшити поширення коронавірусу на території України.

Ляшко вкотре наголосив на тому, що якщо люди будуть дотримуватися жорстких карантинних заходів, динаміка росту захворювання буде розтягнута у часі, а це дозволить запобігти піку захворювання та підготувати краще систему охорони здоров'я, а отже унеможливити одночасне масове надходження до лікарень дуже великої кількості інфікованих.

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Теги: Волинь, коронавірус
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