На Волині збільшилась кількість смертей на виробництві
Сьогодні, 17:53
На Волині збільшилася нещасних випадків зі смертельними наслідками в підприємствах агропромислового комплексу.
Всього в суб’єктів господарювання АПК у Волинській області протягом 2019 року зареєстрували 10 нещасних випадків проти 10 у 2018 році, 4 з них - зі смертельним наслідком, - йдеться у повідомленні на сторінці управління Держпраці у Волинській області.
У 2018 році був зафіксований 1 смертельний нещасний випадок на виробництві. Відтак, минулоріч на підприємствах зафіксували на 3 смертельні випадки більше. 2 смертельні випадки були спричинені ДТП.
На підприємствах лісової галузі - 3 нещасних випадки проти 1 у 2018 р., з них, 1 зі смертельним наслідком проти 1 у 2018 р.
На підприємствах харчової і переробної промисловості - 7 нещасних випадків проти 8 у 2018 р., з них, 1 зі смертельним наслідком проти 1 у 2018 р.;
Зважаючи на те, що стартують весняно-польові роботи, в Держпраці закликають керівників підприємств забезпечити безпечні умови праці для своїх підлеглих.
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Всього в суб’єктів господарювання АПК у Волинській області протягом 2019 року зареєстрували 10 нещасних випадків проти 10 у 2018 році, 4 з них - зі смертельним наслідком, - йдеться у повідомленні на сторінці управління Держпраці у Волинській області.
У 2018 році був зафіксований 1 смертельний нещасний випадок на виробництві. Відтак, минулоріч на підприємствах зафіксували на 3 смертельні випадки більше. 2 смертельні випадки були спричинені ДТП.
На підприємствах лісової галузі - 3 нещасних випадки проти 1 у 2018 р., з них, 1 зі смертельним наслідком проти 1 у 2018 р.
На підприємствах харчової і переробної промисловості - 7 нещасних випадків проти 8 у 2018 р., з них, 1 зі смертельним наслідком проти 1 у 2018 р.;
Зважаючи на те, що стартують весняно-польові роботи, в Держпраці закликають керівників підприємств забезпечити безпечні умови праці для своїх підлеглих.
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