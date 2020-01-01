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На Волині збільшилась кількість смертей на виробництві

На Волині збільшилась кількість смертей на виробництві
На Волині збільшилася нещасних випадків зі смертельними наслідками в підприємствах агропромислового комплексу.

Всього в суб’єктів господарювання АПК у Волинській області протягом 2019 року зареєстрували 10 нещасних випадків проти 10 у 2018 році, 4 з них - зі смертельним наслідком, - йдеться у повідомленні на сторінці управління Держпраці у Волинській області.

У 2018 році був зафіксований 1 смертельний нещасний випадок на виробництві. Відтак, минулоріч на підприємствах зафіксували на 3 смертельні випадки більше. 2 смертельні випадки були спричинені ДТП.

На підприємствах лісової галузі - 3 нещасних випадки проти 1 у 2018 р., з них, 1 зі смертельним наслідком проти 1 у 2018 р.

На підприємствах харчової і переробної промисловості - 7 нещасних випадків проти 8 у 2018 р., з них, 1 зі смертельним наслідком проти 1 у 2018 р.;

Зважаючи на те, що стартують весняно-польові роботи, в Держпраці закликають керівників підприємств забезпечити безпечні умови праці для своїх підлеглих.

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Теги: Волинь, смерть
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