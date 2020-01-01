Пожежа в Чорнобильській зоні: залишилося ліквідувати два осередки

В Чорнобильській зоні відчуження вже добу триває ліквідація пожежі, про яку рятувальникам повідомили 4 квітня.Лісова пожежа виникла поблизу села Володимирівка Котовського лісництва на площі 20 га, - йдеться на сайті ДСНС.Станом на 13:30 5 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення продовжується гасіння двох осередків.Між селами Володимирівка та Жовтневе Котовського лісництва на площі близько 20 га. До гасіння залучили 124 людини та 28 одиниць техніки, з них від ДСНС 74 працівники о/с та 15 од. техніки (в тому числі 2 літаки АН – 32П та вертольот МІ - 8). Авіація ДСНС здійснила 17 скидів води (64 тонни), з них вертольотом МІ-8 – 12 скидів, літаками АН-32П – 5 скидів;Поблизу села Рагівка Котовського лісництва (41 квартал) до гасіння залучено пожежі на площі 5 га залучили 14 людей та 4 одиниць техніки.Станом на 15:00 радіаційний фон у місті Києві та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень.