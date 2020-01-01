Пожежа в Чорнобильській зоні: залишилося ліквідувати два осередки
Сьогодні, 17:16
В Чорнобильській зоні відчуження вже добу триває ліквідація пожежі, про яку рятувальникам повідомили 4 квітня.
Лісова пожежа виникла поблизу села Володимирівка Котовського лісництва на площі 20 га, - йдеться на сайті ДСНС.
Станом на 13:30 5 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення продовжується гасіння двох осередків.
Між селами Володимирівка та Жовтневе Котовського лісництва на площі близько 20 га. До гасіння залучили 124 людини та 28 одиниць техніки, з них від ДСНС 74 працівники о/с та 15 од. техніки (в тому числі 2 літаки АН – 32П та вертольот МІ - 8). Авіація ДСНС здійснила 17 скидів води (64 тонни), з них вертольотом МІ-8 – 12 скидів, літаками АН-32П – 5 скидів;
Поблизу села Рагівка Котовського лісництва (41 квартал) до гасіння залучено пожежі на площі 5 га залучили 14 людей та 4 одиниць техніки.
Станом на 15:00 радіаційний фон у місті Києві та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень.
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Лісова пожежа виникла поблизу села Володимирівка Котовського лісництва на площі 20 га, - йдеться на сайті ДСНС.
Станом на 13:30 5 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення продовжується гасіння двох осередків.
Між селами Володимирівка та Жовтневе Котовського лісництва на площі близько 20 га. До гасіння залучили 124 людини та 28 одиниць техніки, з них від ДСНС 74 працівники о/с та 15 од. техніки (в тому числі 2 літаки АН – 32П та вертольот МІ - 8). Авіація ДСНС здійснила 17 скидів води (64 тонни), з них вертольотом МІ-8 – 12 скидів, літаками АН-32П – 5 скидів;
Поблизу села Рагівка Котовського лісництва (41 квартал) до гасіння залучено пожежі на площі 5 га залучили 14 людей та 4 одиниць техніки.
Станом на 15:00 радіаційний фон у місті Києві та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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