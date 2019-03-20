Монахів Києво-Печерської лаври перевірили на коронавірус
Сьогодні, 18:31
У Києво-печерській лаврі провели тестування на наявність захворювання коронавірусною інфекцією.
Для упередження спалаху епідемії, спричиненої вірусом COVID-19, братія Свято-Успенської Києво-Печерської лаври провела тестування на наявність захворювання, - йдеться на сайті обителі.
Лабораторне дослідження у комплексі з медичним оглядом пройшов і намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел (Лебідь).
Результат обстеження буде відомий найближчим часом. Наразі скарг на самопочуття у владики немає. Відповідно до санітарних вимог в усіх приміщеннях Лаври проведено обробку дезинфікуючими розчинами, а богослужіння звершуються у закритому режимі без допуску до храму вірян та із залученням відеотрансляції.
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Для упередження спалаху епідемії, спричиненої вірусом COVID-19, братія Свято-Успенської Києво-Печерської лаври провела тестування на наявність захворювання, - йдеться на сайті обителі.
Лабораторне дослідження у комплексі з медичним оглядом пройшов і намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел (Лебідь).
Результат обстеження буде відомий найближчим часом. Наразі скарг на самопочуття у владики немає. Відповідно до санітарних вимог в усіх приміщеннях Лаври проведено обробку дезинфікуючими розчинами, а богослужіння звершуються у закритому режимі без допуску до храму вірян та із залученням відеотрансляції.
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Коментарі 2
не братія, а пізд@братія МП
не братія, а пізд@братія МП
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