Монахів Києво-Печерської лаври перевірили на коронавірус

У Києво-печерській лаврі провели тестування на наявність захворювання коронавірусною інфекцією.Для упередження спалаху епідемії, спричиненої вірусом COVID-19, братія Свято-Успенської Києво-Печерської лаври провела тестування на наявність захворювання, - йдеться на сайті обителі.Лабораторне дослідження у комплексі з медичним оглядом пройшов і намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Вишгородський і ЧорнобильськийРезультат обстеження буде відомий найближчим часом. Наразі скарг на самопочуття у владики немає. Відповідно до санітарних вимог в усіх приміщеннях Лаври проведено обробку дезинфікуючими розчинами, а богослужіння звершуються у закритому режимі без допуску до храму вірян та із залученням відеотрансляції.