Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 6 квітня





В Луцьку, Володимир-Волинському, Любешеві, Маневичах, Ковелі, Світязі буде суха погода за даними Sinoptik.uа.



Без опадiв. Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 0-5° морозу, вдень 12-17° тепла.

області пройдуть хм





Температура повітря вночі від 0 до +5 градусів, удень до +12 градусів за Цельсієм. Вітер північно-західний, західний, північно-східний і північний, 1-5 м/с.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 6 квітня на Волині прогнозують сонячну погоду.В Луцьку, Володимир-Волинському, Любешеві, Маневичах, Ковелі, Світязі буде суха погода за даними Sinoptik.uа.Без опадiв. Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 0-5° морозу, вдень 12-17° тепла.області пройдуть хмТемпература повітря вночі від 0 до +5 градусів, удень до +12 градусів за Цельсієм. Вітер північно-західний, західний, північно-східний і північний, 1-5 м/с.

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