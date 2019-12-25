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Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 6 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 6 квітня
У понеділок, 6 квітня на Волині прогнозують сонячну погоду.

В Луцьку, Володимир-Волинському, Любешеві, Маневичах, Ковелі, Світязі буде суха погода за даними Sinoptik.uа.

Без опадiв. Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 0-5° морозу, вдень 12-17° тепла.
області пройдуть хм


Температура повітря вночі від 0 до +5 градусів, удень до +12 градусів за Цельсієм. Вітер північно-західний, західний, північно-східний і північний, 1-5 м/с.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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