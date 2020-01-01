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На Волині родичі розшукують 48-річного чоловіка. ФОТО

На Волині родичі розшукують 48-річного чоловіка. ФОТО
На Волині родичі розшукують 48-річного чоловіка, минулого тижня вийшов з дому і не повернувся.

Про це написала Марія Рудчик на сторінці "Мала Глуша" у фейсбуці.

Рудчик Юрій Михайлович, 1972 року народження, який мешкав у селі Мала Глуша Любешівського району, в четвер 2 квітня 2020 року вийшов з дому і не повернувся. родичам невідоме його місцезнаходження.

Усіх, хто має будь-яку інформацію про чоловіка просять повідомити за номером 0987736598.

На Волині родичі розшукують 48-річного чоловіка. ФОТО

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Теги: розшук, Волинь
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