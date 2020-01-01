Овочевий кошик – просто до дверей: у Луцьку працює служба із корисною доставкою*

«Кліома Сервіс» пропонує за вас скласти кошик необхідних для приготування супу чи борщу овочів і привезти свіжі і якісні продукти просто під двері.



Про усі переваги та особливості доставки менеджер Катерина Климчук розповіла у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost.



Довідково: «Кліома Сервіс» – компанія, яка існує на ринку вже протягом семи років, окрім постачання овочів і яблук має на балансі і власний сертифікований розсадник ягідних культур у селі Борохів Ківерцівського району. Тож пропонує клієнтам широкий вибір якісного асортименту, вигідні умови та приємну ціну за натуральний продукт.







Постійними замовниками овочів у компанії «Кліома Сервіс» у Луцьку також є більше 20-ти закладів громадського харчування міста. Після закінчення карантинного періоду до взаємовигідної співпраці запрошують й інші кафе, ресторани, бари та їдальні, однак, переконують, що населенню продукти постачатимуть і надалі.



Доставкою фірма займається з літа 2019 року. Катерина Климчук розповіла, що спочатку розвозили лише картоплю, але з часом з’явився попит і на інші овочі, тож асортимент розширили. Наразі лучани та мешканці району мають можливість замовити «на дім» ще й буряк, моркву, капусту, цибулю і яблука різних сортів за приємною ціною і з гарантією якості. Компанія має чинні договори із фермерами, що постачають свіжий і натуральний товар, увесь він – сертифікований.







Картоплю привозять з Білорусі, закуповують її виключно у виробництв, а не в населення. «Калібрована, без хвороб і чудово зберігається, саме тому ціна може трохи відрізнятися, адже купуємо її за долар», – каже Катерина. Вартує вона 11 гривень за кілограм. Моркву, буряк та капусту продають за однією ціною, по 7,50 за кілограм. Херсонська цибуля коштує 17 гривень.



Яблука різних сортів: «Пінова», «Айдаред», «Джонаголд», «Симиренко», яблуко-персик, «Ред Чіф» та інші – також по 17 гривень за кілограм. Дорожчі та дешевші сорти вирішили продавати в одну ціну, аби кожен мав можливість спробувати та придбати собі улюблений різновид яблук.







Послуга доставки – безплатна, однак мінімальне замовлення має складати не менше однієї сітки овочів – 37 кілограмів. Є також можливість самовивозу. У разі потреби кур'єри обіцяють допомогти занести овочі в квартиру, підвал чи на балкон, за бажанням клієнта.







Окрім послуги доставки овочів, у «Кліома Сервіс» можна замовити та купити з доставкою по Україні саджанці плодових рослин. Детальніше ознайомитися із асортиментом







«Кліома Сервіс» запрошує робити замовлення та дізнаватися про усі деталі доставки у менеджера Катерини Климчук за номером телефону 050 203 08 54 з 9 до 23 години або ж писати у







Зважаючи на попит на такі послуги, а це – близько 50-ти замовлень в день, Катерина Климчук радить подбати про овочевий кошик заздалегідь і вже за 2–3 дні чекати на доставку. Закупки свіжих овочів відбуваються щотижня. Саджанці ж можна купити особисто на розсаднику або замовити доставку «Новою поштою».



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