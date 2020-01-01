«Карантин в Україні запровадили зарано », – луцький політолог
Сьогодні, 21:11
Сьогодні, 4 квітня, в ефірі телеканалу «Прямий» обговорили посилення карантинних заходів, які на території України починають діяти уже з 6 квітня.
У програмі "Акценти" говорили, зокрема про те, чи випрадвані дії уряду, - пише ІА Конкурент.
Член ради громадського контролю НАБУ Марк Савчук зазначив, що карантин однозначно потрібен.
"Це практика, яка використовується у всіх розвинутих країнах. Але якщо ввести такий карантин, який за великим рахунком обанкрутить Україну, то навіщо він? Потрібен баланс. Люди повинні максимально залишатися удома, але і влада повинна максимально підтримувати компанії, які зараз працюють", – зазначив громадський діяч.
Своєю чергою політолог, співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" Михайло Наход висловив думку, що посилення карантинних заходів потрібно здійснювати в залежності від реальної ситуації та рівня загрози.
"Є регіони, де ситуація дійсно загрозлива і ці заходи безумовно виправдані. Проте у більшості регіонів ситуація ще не вийшла з-під контролю. І там такі заходи виглядають як суттєве обмеження прав людини. Тому балансу по всій державі дотриматися, на жаль, неможливо. Карантин в Україні ввели майже три тижні назад. Ці заходи, на мою думку, були введені зарано. Економіці було завдано суттєвого збитку. Через 10 днів орієнтовно ми очікуємо піку пандемії, як сказав пан Ляшко, то, очевидно, що ці заходи зараз є виправдані. Але потрібно, щоб до цього розумно підходили і органи місцевого самоврядування, і поліція", – зазначив Михайло Наход.
Детальніше - дивіться у сюжеті.
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У програмі "Акценти" говорили, зокрема про те, чи випрадвані дії уряду, - пише ІА Конкурент.
Член ради громадського контролю НАБУ Марк Савчук зазначив, що карантин однозначно потрібен.
"Це практика, яка використовується у всіх розвинутих країнах. Але якщо ввести такий карантин, який за великим рахунком обанкрутить Україну, то навіщо він? Потрібен баланс. Люди повинні максимально залишатися удома, але і влада повинна максимально підтримувати компанії, які зараз працюють", – зазначив громадський діяч.
Своєю чергою політолог, співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" Михайло Наход висловив думку, що посилення карантинних заходів потрібно здійснювати в залежності від реальної ситуації та рівня загрози.
"Є регіони, де ситуація дійсно загрозлива і ці заходи безумовно виправдані. Проте у більшості регіонів ситуація ще не вийшла з-під контролю. І там такі заходи виглядають як суттєве обмеження прав людини. Тому балансу по всій державі дотриматися, на жаль, неможливо. Карантин в Україні ввели майже три тижні назад. Ці заходи, на мою думку, були введені зарано. Економіці було завдано суттєвого збитку. Через 10 днів орієнтовно ми очікуємо піку пандемії, як сказав пан Ляшко, то, очевидно, що ці заходи зараз є виправдані. Але потрібно, щоб до цього розумно підходили і органи місцевого самоврядування, і поліція", – зазначив Михайло Наход.
Детальніше - дивіться у сюжеті.
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