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Смертельна аварія на Волині: зіткнулися два легковики

Смертельна аварія на Волині: зіткнулися два легковики
5-го квітня о 19:02 на виїзді з Нововолинська трапилася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Відбулося лобове зіткнення автомобілів Опель Меріва та Лада Самара, - пише БУГ.

На місці працювала слідчо-оперативна група та керівництво Нововолинського відділення поліції, бригади екстренної медичної допомоги та ДСНС, – повідомив керівник Нововолинської поліції Василь Бучинський.

В результаті ДТП водій Лади 1959 року народження загинув на місці. Його діставали з автівки рятувальники за допомогою спецтехніки.

Внаслідок аварії ушкодження отримала водійка Опеля. Попередньо- травма ноги. Жінку доставила "швидка" в травматологічне відділення Нововолинської ЦМЛ.

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Теги: дтп, аварія, нововолинськ
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