Смертельна аварія на Волині: зіткнулися два легковики





Відбулося лобове зіткнення автомобілів Опель Меріва та Лада Самара, -



На місці працювала слідчо-оперативна група та керівництво Нововолинського відділення поліції, бригади екстренної медичної допомоги та ДСНС, – повідомив керівник Нововолинської поліції Василь Бучинський.



В результаті ДТП водій Лади 1959 року народження загинув на місці. Його діставали з автівки рятувальники за допомогою спецтехніки.



Внаслідок аварії ушкодження отримала водійка Опеля. Попередньо- травма ноги. Жінку доставила "швидка" в травматологічне відділення Нововолинської ЦМЛ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5-го квітня о 19:02 на виїзді з Нововолинська трапилася смертельна дорожньо-транспортна пригода.Відбулося лобове зіткнення автомобілів Опель Меріва та Лада Самара, - пише БУГ.На місці працювала слідчо-оперативна група та керівництво Нововолинського відділення поліції, бригади екстренної медичної допомоги та ДСНС, – повідомив керівник Нововолинської поліціїВ результаті ДТП водій Лади 1959 року народження загинув на місці. Його діставали з автівки рятувальники за допомогою спецтехніки.Внаслідок аварії ушкодження отримала водійка Опеля. Попередньо- травма ноги. Жінку доставила "швидка" в травматологічне відділення Нововолинської ЦМЛ.

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