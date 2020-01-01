Смертельна аварія на Волині: зіткнулися два легковики
Сьогодні, 21:41
5-го квітня о 19:02 на виїзді з Нововолинська трапилася смертельна дорожньо-транспортна пригода.
Відбулося лобове зіткнення автомобілів Опель Меріва та Лада Самара, - пише БУГ.
На місці працювала слідчо-оперативна група та керівництво Нововолинського відділення поліції, бригади екстренної медичної допомоги та ДСНС, – повідомив керівник Нововолинської поліції Василь Бучинський.
В результаті ДТП водій Лади 1959 року народження загинув на місці. Його діставали з автівки рятувальники за допомогою спецтехніки.
Внаслідок аварії ушкодження отримала водійка Опеля. Попередньо- травма ноги. Жінку доставила "швидка" в травматологічне відділення Нововолинської ЦМЛ.
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Відбулося лобове зіткнення автомобілів Опель Меріва та Лада Самара, - пише БУГ.
На місці працювала слідчо-оперативна група та керівництво Нововолинського відділення поліції, бригади екстренної медичної допомоги та ДСНС, – повідомив керівник Нововолинської поліції Василь Бучинський.
В результаті ДТП водій Лади 1959 року народження загинув на місці. Його діставали з автівки рятувальники за допомогою спецтехніки.
Внаслідок аварії ушкодження отримала водійка Опеля. Попередньо- травма ноги. Жінку доставила "швидка" в травматологічне відділення Нововолинської ЦМЛ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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